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Австрия ужесточает условия въезда в страну

Австрия ужесточает условия въезда в страну

420on.cz 1278
Туристам, направляющимся в Австрию, необходимо подготовиться к более жестким мерам по борьбе с коронавирусом, сообщает издание Südwest Presse. Новые правила будут действовать с 15 августа. Самое важное: отменяется свободный въезд в страну для тех, кто сделал только одну прививку от коронавируса.
Австрия ужесточает условия въезда в страну

Хотя медицинские маски и респираторы больше не требуются во многих федеральных землях Австрии, в самом популярном среди туристов регионе — Тироле — респираторы будут вновь введены с 15 августа.

Правило трех подтверждений, то есть вакцинация, справка о болезни covid-19 за последние шесть месяцев или отрицательный результат теста, продолжает применяться. Рестораны, отели и пансионаты, перевозчики и другие поставщики услуг будут более строго проверять наличие указанных документов. С 15 августа уже недостаточно будет подтверждения о первой прививке от коронавируса, с момента которой прошло 22 дня. Непривитые люди и те, кто сделал только одну прививку, должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов или теста на антиген, который не должен быть старше 48 часов. Правила для тех, кто переболел covid-19 в течение последних шести месяцев, не изменились.

Причина ужесточения мер — ухудшение эпидемической ситуации в стране. Австрия сообщила о 902 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Это наибольший показатель с 13 мая, когда за день было зафиксировано 933 новых случая инфицирования.

С момента начала вакцинации в Австрии было введено свыше 10 млн доз вакцины от коронавируса. Полностью привиты 4 891 092 человека, что составляет 54,8% населения страны.

Источник: novinky.cz

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Темы
Австрия Чехия путешествие Туризм туристы коронавирус
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