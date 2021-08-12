Австрия ужесточает условия въезда в страну

Хотя медицинские маски и респираторы больше не требуются во многих федеральных землях Австрии, в самом популярном среди туристов регионе — Тироле — респираторы будут вновь введены с 15 августа.
Правило трех подтверждений, то есть вакцинация, справка о болезни covid-19 за последние шесть месяцев или отрицательный результат теста, продолжает применяться. Рестораны, отели и пансионаты, перевозчики и другие поставщики услуг будут более строго проверять наличие указанных документов. С 15 августа уже недостаточно будет подтверждения о первой прививке от коронавируса, с момента которой прошло 22 дня. Непривитые люди и те, кто сделал только одну прививку, должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов или теста на антиген, который не должен быть старше 48 часов. Правила для тех, кто переболел covid-19 в течение последних шести месяцев, не изменились.
Причина ужесточения мер — ухудшение эпидемической ситуации в стране. Австрия сообщила о 902 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Это наибольший показатель с 13 мая, когда за день было зафиксировано 933 новых случая инфицирования.
С момента начала вакцинации в Австрии было введено свыше 10 млн доз вакцины от коронавируса. Полностью привиты 4 891 092 человека, что составляет 54,8% населения страны.
Источник: novinky.cz
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