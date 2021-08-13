Большинство стран Евросоюза не признают продление техосмотра

​В этом году у чешских станций техосмотра больше работы, чем в предыдущие годы. Многие водители в последний момент узнали, что страна назначения не признает продление карты техосмотра с истекшим сроком действия на десять месяцев из-за эпидемии коронавируса. Продление стало возможным благодаря директиве Европейского Союза, но ее приняли только 3 из 27 государств.

Все станции технического осмотра в Чешской Республике обычно могут проводить до 12 000 проверок каждый день. Однако этим летом они проводят более 20 000 техосмотров в день. Например, на станции в Окржишках возле Тршебича этим летом проверили на треть автомобилей больше, чем в прошлом году.

«Я еду в Хорватию и обнаружил, что там не признают просроченный технический осмотр, хотя в Чехии это возможно», — пояснил водитель Павел Гибашек, объясняя свою поездку на СТО.

Из-за пандемии Чешская Республика продлила на 10 месяцев срок действия технических лицензий, истекших с сентября прошлого года по июнь этого года,. Однако директиву Европейского Союза приняли, кроме Чехии, только две другие страны: Италия и Мальта. В Чехии автомобиль, не прошедший техосмотр в мае этого года, все еще может эксплуатироваться, но в Германии или Австрии это послабление больше не действует.

«На основании этой директивы, конечно, вы потенциально можете выиграть судебный спор, но это может занять несколько месяцев, а когда вы уезжаете в отпуск, это очень неприятный момент», — сказал Иржи Раймон, председатель Профессиональной палаты STK.

Источник: ceskatelevize.cz

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