Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.4
USD
21.64
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
02d 28 °C
Российские хакеры украли данные банковских карт, в том числе чешских

Российские хакеры украли данные банковских карт, в том числе чешских

420on.cz 476
В Интернете появились данные о миллионах платежных карт, некоторые из которых все еще работают. Российские хакеры опубликовали их как «рекламу» своей секретной базы данных. Среди украденных есть банковские карты, выпущенные в Чехии.
Фото: pixabay
Российские хакеры украли данные банковских карт, в том числе чешских

По данным консалтинговой компании BDO, неизвестно, сколько именно чешских карт попали в руки хакеров. Как правило, мошенники публикуют номера карт, даты истечения срока их действия, коды безопасности CVV, имена или адреса электронной почты и номера телефонов.

Данные были опубликованы российскими хакерами на сервере All World Cards в качестве рекламной акции. На хакерском сервере содержится около 2,6 миллиона данных, похищенных с платежных карт клиентов банков со всего мира. Больше всего (1,2 миллиона) — из США.  

«Среди украденных данных явно фигурируют доступы к чешским счетам. Хакеры перепродают эту информацию, а другие киберпреступники могут использовать их для покупок в Интернете или для покупки подарочных карт с предоплатой, что затрудняет поиск преступника», — сказал Мартин Горжицки из BDO.

Похищенные платежные карты датируются 2018 и 2019 годами. Итальянская компания D3Labs предупреждает, что около половины из них могут еще действовать, а значит с помощью карт можно делать покупки в Интернете.

«Хакеры крадут информацию о кредитных картах с помощью вредоносных программ или при перенаправлении клиентов на платежные платформы электронных магазинов. Впоследствии, как и сервер All World Card, они продают данные о картах за несколько долларов для дальнейшего использования. Благодаря бесплатному опубликованию миллиона данных группа хакеров показывает, что они заинтересованы в крупных проектах. В то же время они хотят привлечь партнеров для других преступлений», — отмечают эксперты.

Чешские банки уже начали выпуск виртуальных платежных карт для усиления безопасности. Как правило, это просто реквизиты, которые выпускаются мгновенно: номер карты, срок действия и CVV-код. На карте нет имени держателя. Виртуальные карты обычно используются финтех-компаниями, например, такими как Revolut.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
Чехия киберпреступность Россия хакеры банки интернет
Читайте
по теме 
5 подкастов для хорошего чешского
13.08.2021 11:25 Образование
5 подкастов для хорошего чешского
52
Большинство стран Евросоюза не признают продление техосмотра
13.08.2021 08:44 Общество
Большинство стран Евросоюза не признают продление техосмотра
527
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 13.08.21
13.08.2021 08:00 Общество
Актуальная информация о covid-19 в Чехии к 13.08.21
228136
Брненские ученые доказали: пить воду из-под крана в Чехии опасно после отпуска
12.08.2021 20:22 Общество
Брненские ученые доказали: пить воду из-под крана в Чехии опасно после отпуска
2274
Последние новости:
13
августа
Большинство стран Евросоюза не признают продление техосмотра
13.08.2021 08:44 Общество
Большинство стран Евросоюза не признают продление техосмотра
527
12
августа
Брненские ученые доказали: пить воду из-под крана в Чехии опасно после отпуска
12.08.2021 20:22 Общество
Брненские ученые доказали: пить воду из-под крана в Чехии опасно после отпуска
2274
Австрия ужесточает условия въезда в страну
12.08.2021 19:50 Общество
Австрия ужесточает условия въезда в страну
3287
В Чехии на выходных ожидается до +32°С
12.08.2021 12:46 Общество
В Чехии на выходных ожидается до +32°С
906
После погони по центру Праги полиция задержала 29 мигрантов в микроавтобусе
12.08.2021 09:26 Общество
После погони по центру Праги полиция задержала 29 мигрантов в микроавтобусе
3439
11
августа
Власти Праги задействуют мусор при строительстве
11.08.2021 19:16 Общество
Власти Праги задействуют мусор при строительстве
1287
Адвокат Андрея Бабиша подал заявление о прекращении дела «Čapí hnízdo»
11.08.2021 18:44 Экономика
Адвокат Андрея Бабиша подал заявление о прекращении дела «Čapí hnízdo»
1119
Более 300 тысяч упаковок польского мороженого изъяты из продажи в Чехии
11.08.2021 17:01 Общество
Более 300 тысяч упаковок польского мороженого изъяты из продажи в Чехии
4341
Из-за забастовки машинистов поезда из Берлина в Прагу отменены до пятницы
11.08.2021 10:11 Общество
Из-за забастовки машинистов поезда из Берлина в Прагу отменены до пятницы
2320
Полицейский в Чехии поймал дрон, который доставлял наркотики
11.08.2021 09:16 Общество
Полицейский в Чехии поймал дрон, который доставлял наркотики
1925


Мобильная версия