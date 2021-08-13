Российские хакеры украли данные банковских карт, в том числе чешских

В Интернете появились данные о миллионах платежных карт, некоторые из которых все еще работают. Российские хакеры опубликовали их как «рекламу» своей секретной базы данных. Среди украденных есть банковские карты, выпущенные в Чехии.

Фото: pixabay

По данным консалтинговой компании BDO, неизвестно, сколько именно чешских карт попали в руки хакеров. Как правило, мошенники публикуют номера карт, даты истечения срока их действия, коды безопасности CVV, имена или адреса электронной почты и номера телефонов.

Данные были опубликованы российскими хакерами на сервере All World Cards в качестве рекламной акции. На хакерском сервере содержится около 2,6 миллиона данных, похищенных с платежных карт клиентов банков со всего мира. Больше всего (1,2 миллиона) — из США.

«Среди украденных данных явно фигурируют доступы к чешским счетам. Хакеры перепродают эту информацию, а другие киберпреступники могут использовать их для покупок в Интернете или для покупки подарочных карт с предоплатой, что затрудняет поиск преступника», — сказал Мартин Горжицки из BDO.

Похищенные платежные карты датируются 2018 и 2019 годами. Итальянская компания D3Labs предупреждает, что около половины из них могут еще действовать, а значит с помощью карт можно делать покупки в Интернете.

«Хакеры крадут информацию о кредитных картах с помощью вредоносных программ или при перенаправлении клиентов на платежные платформы электронных магазинов. Впоследствии, как и сервер All World Card, они продают данные о картах за несколько долларов для дальнейшего использования. Благодаря бесплатному опубликованию миллиона данных группа хакеров показывает, что они заинтересованы в крупных проектах. В то же время они хотят привлечь партнеров для других преступлений», — отмечают эксперты.

Чешские банки уже начали выпуск виртуальных платежных карт для усиления безопасности. Как правило, это просто реквизиты, которые выпускаются мгновенно: номер карты, срок действия и CVV-код. На карте нет имени держателя. Виртуальные карты обычно используются финтех-компаниями, например, такими как Revolut.

Источник: seznamzpravy.cz

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