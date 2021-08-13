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Фестиваль Rock for People Hope стартовал в Чехии

Фестиваль Rock for People Hope стартовал в Чехии

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Фестиваль Rock for People Hope стартовал сегодня днем ​​в аэропорту города Градец Кралове. В течение двух дней тридцать музыкальных проектов будут представлены на трех площадках. Вместимость территории, а также правила безопасности и гигиены адаптированы к текущим мерам Министерства здравоохранения. Анна Машатова из команды организаторов фестиваля рассказывает о мероприятии.
Фестиваль Rock for People Hope стартовал в Чехии

«Ворота Фестивального парка открылись в 11:00, а первая группа начала играть около 13:00. Сейчас в комплексе около 1500 человек, но посетители все еще приходят. Все идет по плану», ­– сказала Машатова сегодня в 13:30.

Сегодня хедлайнеры ­– победители «Евровидения 2021» итальянцы Måneskin, а также шведские рокеры Mando Diao и чешская группа John Wolfhooker. Imminence, Redzed, Vanessa и других исполнителей вы найдете в программе сегодня. Например, в субботу, 14 августа, выступят Missio из Техаса, легенда рока The Hives и голландские рокеры De Staat. Подробнее о программе вы узнаете на сайте.

Помимо коллективов и исполнителей из Чехии, Италии, Швеции, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов и США, в программе также выступления спикеров, артистов театра, стендап-комиков, танцоров и акробатов. 

Оригинальный фестиваль Rock for People, который должен был состояться в июне в Градец Кралове, был перенесен организаторами на 16-18 июня 2022 года. Фестиваль проводится в бывшем военном аэропорту с 2007 года, куда он переехал из Чешского Брода. В Градец Кралове за последние годы его посетило более 20 000 людей.

Источник: ceskenoviny

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Темы
Градец Кралове Чехия Рок концерт фестиваль
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