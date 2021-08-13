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Русскую школу в Праге могут закрыть из-за дипломатического скандала

Русскую школу в Праге могут закрыть из-за дипломатического скандала

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​Дипломатический конфликт, который возник между Прагой и Москвой из-за дела Врбетице, продолжается. В этот раз разногласия коснулись русской школы. Возможно, в сентябре она не откроет свои двери.
Русскую школу в Праге могут закрыть из-за дипломатического скандала

Два месяца назад десятки россиян, работавших в посольстве РФ в Праге, покинули Чехию из-за дела Врбетице. Сейчас идет спор по поводу официального статуса сотрудников русской школы. Российская сторона настаивает на том, чтобы учителя школы при посольстве России в Праге имели дипломатический статус. Однако Чехия предлагает им «только» недипломатическое пребывание. 

Напомним, что до весны этого года учителя имели статус сотрудников посольства России, но уже в мае министерство иностранных дел Чехии объявило, что теперь им необходимо подавать заявки на получение визы и в стандартном формате работать в Чешской Республике, как это делают представители японских или немецких школ. 

Такой вариант не устраивает руководство русской школы, стороны не могут прийти к соглашению. На официальном сайте учебного заведения появилось сообщение: «Мы понимаем, в какой непростой ситуации оказались ребята из дружных классов посольской школы, и представляем, как непросто сейчас изменить планы родителям первоклашек, заранее заботившихся о поступлении детей в нашу школу. Разделяем Ваши переживания, но, увы, несмотря на все предпринимаемые Посольством шаги для восстановления полноценного функционирования образовательного подразделения, приемлемого варианта, который бы позволил начать обучение детей в любимой всеми нами школе, пока не найдено. При этом мы будем и далее продолжать поиск решений для выхода из сложившейся ситуации».

Чешская сторона настаивает на поддержании паритета, то есть на сохранении одинакового количества дипломатов в посольствах Чехии и России. Русские учителя, а точнее их односторонний дипломатический статус, не вписываются в рамки этого соглашения. 

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Темы
посольство Россия Чехия конфликт политика Министерство иностранных дел
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