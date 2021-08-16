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На Чехию надвигаются сильные грозы

На Чехию надвигаются сильные грозы

420on.cz 1215
На юге Чехии и в Пльзенском крае сегодня вечером ожидаются сильные грозы. В некоторых местах синоптики выдали предупреждение о высоком риске. Грозы могут сопровождаться порывами ветра, проливным дождем и градом, сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).
На Чехию надвигаются сильные грозы

«Со стороны Баварии и Шумавы в Чехию идут сильные грозы, которые в отдельных районах будут сопровождаться градом и порывами ветра со скоростью около 90 км/ч», — говорится в сообщении.

Предупреждение с высокой степенью опасности действительно 16 августа до 22:00 для городов Ческе Будейовице, Чески Крумлов, районов Каплицко, Прахатице, Вимперско и Сушице.

Предупреждение для других частей Южночешского края и Пльзенского региона с низкой степени опасности действительно до 01:00 понедельника. На Высочине, в Южноморавском, Оломоуцком, Моравскосилезском и Злинском краях предупреждение метеорологов действует 16 августа с 15:00 до полуночи.

Сильный дождь может затопить ​​подземные переходы или подвалы домов. Из-за сильного ветра могут падать ветви деревьев. «Град и молния также могут быть опасны», — заявили метеорологи. Водителям следует быть осторожными при движении по автодорогам в грозу.

Источник: ceskenoviny.cz

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