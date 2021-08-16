Женщина в Чехии отправила мошеннику-«солдату» 100 тысяч крон

​61-летняя женщина из Есенице перечислила 100 000 крон неизвестному мошеннику, который выдавал себя за австралийского солдата. Мужчина пообещал отправить женщине более одного миллиона долларов посылкой, но сначала попросил заплатить таможенные пошлины. После перечисления денег обманщик пропал.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Йиржина Выбигалова, самозванец в социальной сети Facebook выдавал себя за австралийского солдата, находящегося с военной миссией в Сомали. Постепенно он завоевал доверие женщины и утверждал, что после расторжения контракта рассматривает возможность проживания за границей или даже в Чехии. Он сказал женщине, что скопил много денег, но их нельзя перевести на банковский счет за границей. Поэтому он предложил отправить женщине на ее адрес около 1,2 миллиона долларов наличными, хранящимися в портфеле. Единственное, что женщине нужно сделать — это заплатить таможенные платежи. После того, как женщина перечислила 100 тысяч крон на указанный мошенником счет, он больше не выходил на связь, а деньги вернуть не удалось.

Полиция Оломоуцкого края уже зарегистрировала несколько подобных случаев. Например, в 2019 году женщина из Пршеровского района потеряла более 400 000 крон из-за мошенника, который представлялся врачом на корабле и обещал ей прислать несколько миллионов долларов. Женщина отправила ему деньги, причем для этого ей пришлось продать свою квартиру.

Годом ранее мошенники лишили двух женщин из Пршерова и Штернберка в Оломоуцком крае через Интернет около двух миллионов крон. Они выдавали себя за солдат в заграничных командировках и также требовали денег для уплаты таможенных пошлин.

Источник: ceskenoviny.cz

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