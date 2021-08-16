Женщина в Чехии отправила мошеннику-«солдату» 100 тысяч крон

Как сообщила пресс-секретарь полиции Йиржина Выбигалова, самозванец в социальной сети Facebook выдавал себя за австралийского солдата, находящегося с военной миссией в Сомали. Постепенно он завоевал доверие женщины и утверждал, что после расторжения контракта рассматривает возможность проживания за границей или даже в Чехии. Он сказал женщине, что скопил много денег, но их нельзя перевести на банковский счет за границей. Поэтому он предложил отправить женщине на ее адрес около 1,2 миллиона долларов наличными, хранящимися в портфеле. Единственное, что женщине нужно сделать — это заплатить таможенные платежи. После того, как женщина перечислила 100 тысяч крон на указанный мошенником счет, он больше не выходил на связь, а деньги вернуть не удалось.
Полиция Оломоуцкого края уже зарегистрировала несколько подобных случаев. Например, в 2019 году женщина из Пршеровского района потеряла более 400 000 крон из-за мошенника, который представлялся врачом на корабле и обещал ей прислать несколько миллионов долларов. Женщина отправила ему деньги, причем для этого ей пришлось продать свою квартиру.
Годом ранее мошенники лишили двух женщин из Пршерова и Штернберка в Оломоуцком крае через Интернет около двух миллионов крон. Они выдавали себя за солдат в заграничных командировках и также требовали денег для уплаты таможенных пошлин.
Источник: ceskenoviny.cz
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