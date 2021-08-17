Очередной скандал в правительстве: министр труда сидела в ресторане в большой компании

Министр труда Чехии Яна Малачова опубликовала в Facebook фотографию, на которой видно, что она сидит в ресторане за одним столом с десятью людьми. Согласно действующим противоэпидемическим мерам сейчас в ресторане за одним столом могут находиться не более четырех человек.

Министр здравоохранения Адам Войтех раскритиковал Яну Малачову за опубликованную фотографию. С 1 сентября согласно решению правительства одним столом в ресторане могут сидеть максимум шесть человек, а сейчас — только четыре. На опубликованной фотографии за столом пьют пиво как минимум десять человек.

«Конечно, это нарушение, мера распространяется на всех. Этим вопросом будет заниматься гигиеническая станция», — сказал министр Войтех.

Малачова в свое оправдание заявила, что это не было организованным мероприятием и что на встречу пришло больше людей, чем она ожидала. «Мы обсуждали дорогое жилье и другие проблемы, волнующие молодежь. В пылу споров я перестала следить, сколько нас сидит за столом. Я хочу революцию в жилищном строительстве!», — написала Малачова в социальной сети.

Министр здравоохранения отметил, что встреча с представителями левых партий состоялась 16 августа в 19.30, когда проходило внеочередное заседание правительства. «Присутствовали все министры, за исключением министра Малачовой. Но это на ее совести», — сказал он. Малачова заявила, что ее на заседании заменял коллега Михал Пицл.

Источник: seznamzpravy.cz

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