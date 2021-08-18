Полиция в Чехии оштрафовала за превышение скорости 2300 водителей на 1,5 миллиона крон

9 и 13 августа полиция в Чехии усиленно проверяла соблюдение скоростного режима водителями. За два дня нарушения были выявлены у 2300 водителей, которым пришлось заплатить штрафы на общую сумму более 1,5 миллиона крон.

Фото: auto-mania.cz

«Самым распространенным нарушением было превышение скорости в деревнях и поселках», — сказал Ондржей Моравчик, пресс-секретарь президиума полиции.

Размер штрафа зависит от того, насколько водитель превысил разрешенную в населенном пункте скорость (50 км/час). Если превышение составило до пяти километров, то он может получить штраф до 1000 крон без штрафных баллов. Если водитель откажется заплатить штраф, полиция передаст дело в административное производство, где могут быть наложены санкции на сумму до 2500 крон.

Далее наказание ужесточается. Если водитель ехал медленее 69 км/час, то сумма штрафа не изменится, однако автомобилист получит еще два штрафных балла. Если скорость автомобиля составляла 70 км/час и более, то сумма штрафа увеличится до 2500 крон (или 5000 крон при административном производстве), а также водитель получит три штрафных балла.

Если же водитель в населенном пункте двигался со скоростью выше 90 км/час, то дело автоматически передается в административное производство. Есть риск потерять водительские права, заплатить штраф на сумму до 10 000 крон и получить сразу пять штрафных баллов.

В Чехии превышение скорости за первые семь месяцев этого года стало причиной более 7300 аварий из общего количества ДТП (54 000). 92 человека погибли в этих дорожно-транспортных происшествиях.

Источник: novinky.cz

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