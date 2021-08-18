Женщина в Чехии обманула 50 человек при продаже электроники через Интернет

По версии следователей, 43-летняя женщина из Праги таким образом обманула 50 человек. Ущерб оценивается в 150 тысяч крон.
«Женщина разместила вымышленные объявления о продаже различной электроники на нескольких интернет-порталах», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.
Впоследствии она просила заплатить аванс или всю сумму за часы или мобильный телефон, хотя знала, что у нее нет и не будет такого товара. Потом женщина перестала общаться с клиентами и они стали обращаться в полицию.
Деньги женщина потратила по своему усмотрению. Полиция предъявила ей обвинение в мошенничестве, ей грозит до пяти лет тюрьмы.
Источник: novinky.cz
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