Женщина в Чехии обманула 50 человек при продаже электроники через Интернет

Женщина из Праги предлагала людям купить мобильные телефоны или часы. После того, как люди перечисляли ей залог, мошенница уже не выходила на связь.

По версии следователей, 43-летняя женщина из Праги таким образом обманула 50 человек. Ущерб оценивается в 150 тысяч крон.

«Женщина разместила вымышленные объявления о продаже различной электроники на нескольких интернет-порталах», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Впоследствии она просила заплатить аванс или всю сумму за часы или мобильный телефон, хотя знала, что у нее нет и не будет такого товара. Потом женщина перестала общаться с клиентами и они стали обращаться в полицию.

Деньги женщина потратила по своему усмотрению. Полиция предъявила ей обвинение в мошенничестве, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: novinky.cz

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