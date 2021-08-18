Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.46
USD
21.74
RUB
0.29
UAH
0.82
Энциклопедия Карта Погода
04d 18 °C
Женщина в Чехии обманула 50 человек при продаже электроники через Интернет

Женщина в Чехии обманула 50 человек при продаже электроники через Интернет

420on.cz 439
Женщина из Праги предлагала людям купить мобильные телефоны или часы. После того, как люди перечисляли ей залог, мошенница уже не выходила на связь.
Женщина в Чехии обманула 50 человек при продаже электроники через Интернет

По версии следователей, 43-летняя женщина из Праги таким образом обманула 50 человек. Ущерб оценивается в 150 тысяч крон.

«Женщина разместила вымышленные объявления о продаже различной электроники на нескольких интернет-порталах», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Впоследствии она просила заплатить аванс или всю сумму за часы или мобильный телефон, хотя знала, что у нее нет и не будет такого товара. Потом женщина перестала общаться с клиентами и они стали обращаться в полицию.

Деньги женщина потратила по своему усмотрению. Полиция предъявила ей обвинение в мошенничестве, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
полиция Чехия интернет магазины преступность мошенничество
Читайте
по теме 
Полиция в Чехии оштрафовала за превышение скорости 2300 водителей на 1,5 миллиона крон
18.08.2021 09:51 Общество
Полиция в Чехии оштрафовала за превышение скорости 2300 водителей на 1,5 миллиона крон
487
После погони по центру Праги полиция задержала 29 мигрантов в микроавтобусе
12.08.2021 09:26 Общество
После погони по центру Праги полиция задержала 29 мигрантов в микроавтобусе
5534
Полицейский в Чехии поймал дрон, который доставлял наркотики
11.08.2021 09:16 Общество
Полицейский в Чехии поймал дрон, который доставлял наркотики
2634
Полиция в Чехии пять дней будет проверять соблюдение скоростного режима на дорогах
09.08.2021 10:17 Общество
Полиция в Чехии пять дней будет проверять соблюдение скоростного режима на дорогах
2148
Последние новости:
18
августа
Сенат Чехии утвердил выплату компенсаций пострадавшим от взрывов в Врбетице
18.08.2021 17:21 Экономика
Сенат Чехии утвердил выплату компенсаций пострадавшим от взрывов в Врбетице
178
Чехия отправила третий эвакуационный самолет в Афганистан
18.08.2021 12:45 Политика
Чехия отправила третий эвакуационный самолет в Афганистан
634
Полиция в Чехии оштрафовала за превышение скорости 2300 водителей на 1,5 миллиона крон
18.08.2021 09:51 Общество
Полиция в Чехии оштрафовала за превышение скорости 2300 водителей на 1,5 миллиона крон
487
Eurowings запускает новые авиарейсы из Праги в европейские страны
18.08.2021 08:43 Экономика
Eurowings запускает новые авиарейсы из Праги в европейские страны
1245
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 2,23%
18.08.2021 08:13 Экономика
Средняя ставка по ипотеке в Чехии в июле выросла до 2,23%
568
17
августа
Очередной скандал в правительстве: министр труда сидела в ресторане в большой компании
17.08.2021 12:01 Общество
Очередной скандал в правительстве: министр труда сидела в ресторане в большой компании
1956
16
августа
Женщина в Чехии отправила мошеннику-«солдату» 100 тысяч крон
16.08.2021 14:32 Общество
Женщина в Чехии отправила мошеннику-«солдату» 100 тысяч крон
2705
Предприниматели, пострадавшие от торнадо, могут подавать заявления на компенсации
16.08.2021 13:16 Экономика
Предприниматели, пострадавшие от торнадо, могут подавать заявления на компенсации
791
На Чехию надвигаются сильные грозы
16.08.2021 10:42 Общество
На Чехию надвигаются сильные грозы
3381
Началась эвакуация чехов из Афганистана
16.08.2021 08:29 Политика
Началась эвакуация чехов из Афганистана
2135


Мобильная версия