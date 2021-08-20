История одного стартапа: как выпустить свою настольную игру

Можно без преувеличения сказать, что «Монополию» знают все. Уже в 1936 году, через год после создания, она стала самой продаваемой игрой в США, а теперь в неё играют почти полмиллиарда человек по всему миру. А что если есть игры получше? О недостатках самой популярной настолки и запуске необычного стартапа в Чехии нам рассказал Антон Другов, предприниматель и создатель экономической игры Funky Business Praha.

О переезде и первых шагах

Я живу в Праге 8 лет, приехал из Новосибирска. Я всегда интересовался настольными играми, но после переезда забросил это увлечение, потому что не нашел единомышленников. Первое время здесь я занимался биткоинами, открывал бар, продвигал мобильное приложение, которое помогает компаниям с маркетингом, у меня даже была своя трафика. Я накопил большой опыт, и однажды в моей голове пересеклись две линии — предпринимательство и настольные игры. Мне хотелось поделиться своими знаниями, которые я накопил за время своей деятельности.

Я взялся за идею сделать экономическую игру о Праге с реальными компаниями, отталкивался от «Монополии», но мне многое в ней не нравилось, поэтому через три года — к сегодняшнему дню — игра изменилась до неузнаваемости.

Мне хотелось сделать что-то весёлое и полезное одновременно. Многие настольные игры, которые не позиционируют себя как экономические, внутри содержат много экономических механик. Меня это вдохновило, поэтому я решил сделать интернет-магазин, в котором будут не только обычные настолки, но и целая коллекция игр с бизнес-уклоном. Среди них и моя игра Funky Business Praha, на неё уже можно оформить предзаказ, всего будет 800 экземпляров.

Что не так с классической «Монополией»

С первым «тестировщиком» моей игры мы ходили в игровой бар и брали классическую «Монополию». Я сразу увидел ключевые недостатки. Во-первых, когда кто-то начинает там богатеть, другому уже сложно его догнать. Тогда «богатый» скупает всё, а «бедный» встаёт на чужие компании и ещё больше проигрывает. Через час играть уже неинтересно.

В свою игру я добавил больше динамики, ведь в реальной жизни всё работает иначе — не знаешь, что будет с твоим бизнесом завтра. С одной стороны, игроманы могут сказать, что в моей игре слишком большая роль отводится удаче, ведь приходится бросать кубик. Но я возражу — реальный бизнес тоже зависит от удачи. Ты готовишь стратегию на 10 лет вперёд, но потом меняешь её каждые 3 месяца — происходит что-то во внешней и внутренней политике, какие-то перестановки в компании… Это бесконечный стресс. В моей игре всё также.

Во-вторых, мне не нравилось, что в Монополии есть только одна победа, когда все обанкротятся. Победа игрока зависит от других. В моей игре три разных варианта — бизнесмен может выбрать разные маршруты.

В-третьих, я проработал «реиграбельность» — насколько в игру хочется играть заново. Игровое поле «Монополии» выглядит стандартно, оно всегда одно: в начале дешёвые улицы, затем — дорогие. У меня игровое поле складывается из карточек, которые располагаются вокруг города. А ещё я добавил колоду «СМИ» — 82 события, которые меняют ход игры, например, подключение EET, строительство нового ТЦ или перебои с электричеством.

Какие компании есть на игровом поле

Я думал, что всё будет просто, и все компании, которым я направлю предложение, согласятся поучаствовать. Но на первые сто писем я получил отказ. Потом вдруг откликнулась CZC.cz. Теперь в игре 31 компания, включая Avast, Škoda, Koh-i-Noor Hardtmuth, Blažek, Liftago, Lokál, Home Real Estate, Zlatý Strom, La Bohème Café и т.д.

Уже готовится Funky Business Česko, там будет больше фирм. А еще будут выходить разные дополнения. Одно из них называется «вирус «ZBS-35» мы уже тестируем в моем игровом клубе.

Что такое игровой клуб

Один мой друг, который владеет бизнес-сообществом, предложил мне выйти в прямой эфир перед его участниками и рассказать про игру. Люди заинтересовались и захотели попробовать, желающих было много. Тогда и появилась идея сделать клуб. Сейчас там есть две лиги: новички и основная лига.

Мы играем каждую неделю по вечерам, обычно по воскресеньям и пятницам. Но расписание иногда меняется. Чтобы присоединиться, лучше написать сообщение в Инстаграме и узнать время и место.

Как игры помогают прокачивать навыки

В 9 классе я встретил карточную игру Magic: The Gathering. Она была полностью на английском языке, который я знал не слишком хорошо. Но игра меня зацепила. За год я очень продвинулся, у меня появился интерес к английскому. Так и здесь: после игры Funky Business Praha вы не создадите второй Apple, но сможете попробовать разные бизнес-механики и увидеть новые возможности для роста.

Если постоянно играть в любую игру, начинает меняться мышление. Расскажу кейс из моего клуба. Один игрок нашел классную стратегию и все начали ее копировать, она превратилась в классическую схему, которую мы использовали на постоянной основе. Но вдруг пришёл новый участник и начал играть совсем иначе. Он блестяще победил, обыграв текущего чемпиона. У всех взорвался мозг. Никто не мог поверить, что так можно было.

Поэтому я хочу продавать игры для детей — если с детства начинаешь играть, привыкаешь мыслить по-разному в разных ситуациях, искать нестандартные и креативные решения. Это развивает мышление.

О популярности настольных игр в цифровую эпоху

Во время карантина люди очень много играют — рынок вырос на 50% за год. Настольные и компьютерные игры всегда конкурировали, но рынок настолок стабильно растёт несмотря на развитие технологий. Настольную игру покупаешь один раз, а играть можешь сколько угодно. Ты фантазируешь, самостоятельно рисуешь мир. Будто читаешь книгу. А в компьютерных играх ты получаешь готовую картинку. Хотя даже к настолкам уже появляются мобильные дополнения, можно скачать приложение и, например, включать через него звук, который будет создавать атмосферу. А вообще, людям просто нужно общение.