Два чешских альпиниста погибли в Швейцарских Альпах

​Два чешских альпиниста погибли в Швейцарии при падении с высоты нескольких сотен метров на горе Тэшхорн недалеко от горнолыжного курорта Саас-Фе.

Как сообщает издание Blick, родственники в последний раз говорили с мужчинами-альпинистами в прошлую пятницу, когда они объявили о своем намерении с горного бивака Мишабельйох подняться на гору, расположенную на высоте 3855 метров над уровнем моря.

17 августа они были объявлены пропавшими без вести и в тот же день их тела были найдены у подножия горы. В поисковой операции участвовал вертолет из немецкого поселка Церматт.

Тэшхорн является частью массива Мишабель, одного из доминирующих элементов Пеннинских Альп. Вершина горы расположена на высоте 4491 метр над уровнем моря. С одной стороны гора покрыта ледником.

Швейцарские власти взяли на себя расследование происшествия.

Источник: seznamzpravy.cz

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