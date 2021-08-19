Главный гигиенист Чехии хочет, чтобы заведения сферы услуг могли посещать только привитые люди

​По оценке главного гигиениста Павлы Сврчиновой, к осени эпидемия коронавируса будет на уровне 70% от показателей прошлогоднего уровня. Однако закрывать предприятия и заведения сферы услуг будут только в крайнем случае, сказала она в интервью ČT24.

«Мы можем ожидать ухудшения эпидемиологической ситуации осенью, поэтому мы готовим стратегии для осенней волны, по нашим оценкам, она должна составить около 70% от показателей прошлого года», — прогнозирует Сврчинова. Она планирует ввести определенные меры для предотвращения распространения инфекции. Например, правило, согласно которому услугами различных заведений смогут пользоваться только люди, прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусом.

В случае новой волны Сврчинова не планирует закрытия заведений, наоборот, власти будут вводить карантинные меры. «Закрывать рестораны — это последнее, что мы сделаем. У нас всегда есть возможность установить действительно строгие правила», — пояснила она.

В Чешской Республике с начала пандемии COVID-19 с помощью ПЦР было подтверждено почти 1,7 миллиона случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. По официальной статистике, заразились около 17% населения. Однако, согласно новому крупномасштабному исследованию, до 50% населения Чешской Республики на самом деле могли заразиться новым коронавирусом.

«Если вы посмотрите на запад Чешской Республики, то увидите, что количество случаев значительно увеличилось, мы за этим наблюдаем и будем рады, если covid-19 будет включен в число распространенных инфекций, с которыми мы сталкиваемся каждый год», — надеется Сврчинова.

По словам Сврчиновой, для того, чтобы люди научились жить с covid-19, они должны изменить свои привычки. «Нам очень сложно убедить операторов некоторых объектов, что им нужно изменить свое отношение к covid-19. Сегодня мы все еще не можем избежать ношения масок и респираторов в помещении», — говорит гигиенист. По ее словам, необходимо будет несколько лет обучать людей тому, чтобы на входе в здание использовалась дезинфекция или соблюдалась дистанция между людьми.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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