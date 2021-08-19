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Главный гигиенист Чехии хочет, чтобы заведения сферы услуг могли посещать только привитые люди

Главный гигиенист Чехии хочет, чтобы заведения сферы услуг могли посещать только привитые люди

420on.cz 1000
​По оценке главного гигиениста Павлы Сврчиновой, к осени эпидемия коронавируса будет на уровне 70% от показателей прошлогоднего уровня. Однако закрывать предприятия и заведения сферы услуг будут только в крайнем случае, сказала она в интервью ČT24.
Главный гигиенист Чехии хочет, чтобы заведения сферы услуг могли посещать только привитые люди

«Мы можем ожидать ухудшения эпидемиологической ситуации осенью, поэтому мы готовим стратегии для осенней волны, по нашим оценкам, она должна составить около 70% от показателей прошлого года», — прогнозирует Сврчинова. Она планирует ввести определенные меры для предотвращения распространения инфекции. Например, правило, согласно которому услугами различных заведений смогут пользоваться только люди, прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусом.

В случае новой волны Сврчинова не планирует закрытия заведений, наоборот, власти будут вводить карантинные меры. «Закрывать рестораны — это последнее, что мы сделаем. У нас всегда есть возможность установить действительно строгие правила», — пояснила она.

В Чешской Республике с начала пандемии COVID-19 с помощью ПЦР было подтверждено почти 1,7 миллиона случаев заражения вирусом SARS-CoV-2. По официальной статистике, заразились около 17% населения. Однако, согласно новому крупномасштабному исследованию, до 50% населения Чешской Республики на самом деле могли заразиться новым коронавирусом.

«Если вы посмотрите на запад Чешской Республики, то увидите, что количество случаев значительно увеличилось, мы за этим наблюдаем и будем рады, если covid-19 будет включен в число распространенных инфекций, с которыми мы сталкиваемся каждый год», — надеется Сврчинова.

По словам Сврчиновой, для того, чтобы люди научились жить с covid-19, они должны изменить свои привычки. «Нам очень сложно убедить операторов некоторых объектов, что им нужно изменить свое отношение к covid-19. Сегодня мы все еще не можем избежать ношения масок и респираторов в помещении», — говорит гигиенист. По ее словам, необходимо будет несколько лет обучать людей тому, чтобы на входе в здание использовалась дезинфекция или соблюдалась дистанция между людьми.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус статистика рестораны Чехия
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