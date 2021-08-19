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Рецидивист в Праге воровал кошельки у пенсионеров и матерей с колясками

Рецидивист в Праге воровал кошельки у пенсионеров и матерей с колясками

420on.cz 83
В двенадцати кражах в разных местах Праги следователи обвинили 66-летнего мужчину, который грабил пожилых людей и матерей с колясками в магазинах. После ареста выяснилось, что это рецидивист, который половину своей жизни провел в тюрьме.
Рецидивист в Праге воровал кошельки у пенсионеров и матерей с колясками

Серия краж расследуется пражскими полицейскими с июня. Действия преступника зафиксировали камеры видеонаблюдения в торговых центрах.

«В основном его интересовали пожилые люди, но иногда он крал кошельки и сумки у матерей, которые ходили за покупками со своими детьми», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржишнева.

Следователи по уголовным делам просмотрели запись видеокамеры, на которой подозреваемый был опознан одним из криминалистов. В 2006 году этот преступник совершил ряд ограблений с применением оружия на автозаправочных станциях. Мужчина провел почти половину своей жизни в тюрьмах и в настоящее время находится на испытательном сроке за предыдущие имущественные преступления, сказала Сиржишнева.

Мужчина был взят под стражу на улице, решение по делу будет принято судом.

«Обвиняемый признался в совершении преступления, заявив на допросе, что он проиграл все деньги в игровых автоматах», — добавила Сиржишнева. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция магазины преступность кражи ограбление пенсионеры Чехия Прага
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