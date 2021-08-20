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Ребенок получил сильные ожоги, перелезая через вагон поезда

Ребенок получил сильные ожоги, перелезая через вагон поезда

420on.cz 346
В результате удара электрическим током был серьезно ранен мальчик, который вечером 19 августа решил перелезть через вагон поезда на железнодорожном вокзале Чеетице в Страконице. Спасатели доставили ребенка в пражскую больницу с многочисленными ожогами.
Фото: wikipedie
Ребенок получил сильные ожоги, перелезая через вагон поезда

Ученик начальной школы перелезал через вагон и в этот момент его ударило электрическим током. В шоке от произошедшего были трое его друзей, которые вместе с ним вечером находились на железнодорожной станции. Сообщение в полицию поступило через 8 минут после трагедии (около 23:00). На место происшествия сразу же выехали спасатели. Раненый мальчик был доставлен на вертолете в ожоговый центр университетской больницы Краловске Винограды в Праге. 

Полиция расследует обстоятельства происшествия, сообщила пресс-секретарь Яромира Новакова.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
полиция Чехия Чешские железные дороги спасатели
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