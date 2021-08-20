Этим летом в Хорватию приехало больше чехов, чем за весь прошлый год

В хорватском рейтинге чехи занимают пятое место по посещаемости после немцев, словенцев, поляков и австрийцев. Об этом говорится в сообщении Хорватского национального совета по туризму в четверг. Повышенный интерес к отдыху в Хорватии по сравнению с прошлым годом наблюдается и среди некоторых чешских турфирм, которые привлекают путешественников осенними предложениями. Спрос на отдых на яхте в Хорватии также вырос по сравнению с прошлым годом.
Чехи уже провели в Хорватии около 3,6 миллиона ночей в этом году, что на 45% больше, чем в прошлом году.
«Первые пять мест среди самых популярных направлений для гостей из Чешской Республики по количеству ночевок в этом году занимают Умаг, Медулин, Ровинь, Пореч и Фунтана, все они расположены в регионе Истрия», — рассказал Дубравко Михолич, директор представительства Хорватского совета по туризму в Чешской Республике и Словакии.
По словам Михолича, помимо традиционного пребывания у моря, чехи все чаще приезжают в Хорватию для активного отдыха, который они проводят на яхтах, велосипедах или в походах.
Источник: novinky.cz
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