Этим летом в Хорватию приехало больше чехов, чем за весь прошлый год

По данным на первую половину августа, в Хорватию из Чешской Республики приехало около 561 тысячи путешественников. Это 41 тысячу туристов больше, чем за весь прошлый год, сообщил Хорватский национальный совет по туризму. В сентябре на Адриатику могут отправиться не менее 40 000 чешских туристов.

В хорватском рейтинге чехи занимают пятое место по посещаемости после немцев, словенцев, поляков и австрийцев. Об этом говорится в сообщении Хорватского национального совета по туризму в четверг. Повышенный интерес к отдыху в Хорватии по сравнению с прошлым годом наблюдается и среди некоторых чешских турфирм, которые привлекают путешественников осенними предложениями. Спрос на отдых на яхте в Хорватии также вырос по сравнению с прошлым годом.

Чехи уже провели в Хорватии около 3,6 миллиона ночей в этом году, что на 45% больше, чем в прошлом году.

«Первые пять мест среди самых популярных направлений для гостей из Чешской Республики по количеству ночевок в этом году занимают Умаг, Медулин, Ровинь, Пореч и Фунтана, все они расположены в регионе Истрия», — рассказал Дубравко Михолич, директор представительства Хорватского совета по туризму в Чешской Республике и Словакии.

По словам Михолича, помимо традиционного пребывания у моря, чехи все чаще приезжают в Хорватию для активного отдыха, который они проводят на яхтах, велосипедах или в походах.

Источник: novinky.cz

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