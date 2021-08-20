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В Чехии на выходных будет +30 °C

В Чехии на выходных будет +30 °C

420on.cz 333
В выходные в Чехии вновь ожидается жаркая погода — будет +25-30 ° C. Однако уже в начале следующей недели в республику придет холодный фронт, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.
В Чехии на выходных будет +30 °C

В субботу в Чехии будет преимущественно пасмурно, в некоторых районах возможны дожди. Утренняя температура воздуха составит от 11 до 15 ° C, днем столбик термометра покажет 23–27 ° C.

Небольшая облачность будет преобладать в воскресенье. Утром температура воздуха опустится до 12-16 градусов Цельсия, днем воздух прогреется до 25-29 ° C. Синоптики прогнозируют ливни или грозы.

«В понедельник будет пасмурно, днем ​​снова увеличится облачность, постепенно в большинстве мест будут дожди, ливни, иногда даже грозы», — сказал метеоролог. Утром будет от 12 до 16 ° C, днем ​​будет значительно теплее — от 21 до 25 градусов тепла, на востоке до 29 ° C.

Облачность и дожди следует ожидать во вторник, на востоке республики возможны грозы. Утром будет около 16 градусов тепла, днем — от 20 до 24 ° C, а на востоке — до 26 ° C.

Аналогичная погода сохранится в среду. Утром столбик термометра покажет от 10 до 14 ° C, днем ​​потеплеет до 19-23 ° C.

Источник: novinky.cz

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Темы
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