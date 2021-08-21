Автобус с чешскими туристами попал в аварию в Германии

​В Германии попал в ДТП автобус с 39 чешскими туристами, которые возвращались из Италии в Чехию. 14 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает портал BR24.

Авария произошла утром 21 августа в баварском районе Кельхайм к югу от Регенсбурга. Полиция сообщила, что четыре человека получили серьезные травмы, двое — средней степени тяжести и восемь были легко ранены. Пострадавших доставили в больницы.

Пока не ясно, как произошла авария. BR24 со ссылкой на полицию утверждает, что в ДТП не участвовали другие транспортные средства. Пресс-секретарь полиции рассказал, что при пермещении с шоссе A93 na B15 автобус стал раскачиваться, съехал с дороги и упал на бок.

Автобус направлялся из Италии в Прагу. Поездка была организована туристическим агентством Čedok. Дорога B15 сейчас закрыта.