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В Чехии 21 августа вспоминают события 1968 года

В Чехии 21 августа вспоминают события 1968 года

420on.cz 425
Акции, посвященные памяти жертв вторжения стран Варшавского договора в Чехословакию 53 года назад, проходят 21 августа во многих городах Чешской Республики. Перед зданием Чешского радио в Праге политики возложили венки в память о погибших.
Фото: Andrea Filičková
В Чехии 21 августа вспоминают события 1968 года

В памятной акции приняли участие заместитель спикера чешского парламента Войтех Пикал, заместитель премьер-министра и министр финансов Алена Шиллерова и сенатор Чехии Мирослава Немцова.

«Это должно быть напоминанием о том, насколько важна свобода слова для демократии и насколько важную роль играют средства массовой информации», — сказал Пикал. Он добавил, что только в обществе, где существуют СМИ, не зависящие от их владельцев, демократия может процветать.

«Чешская Республика никогда не должна закрывать глаза на трудности и невзгоды, которые происходят за пределами наших границ, независимо от того, насколько далеко», — добавила Шиллерова.

Она отметила роль свидетелей, которые не побоялись рассказать правду о событиях августа 1968 года в то время, когда это было связано с угрозой потери работы, карьеры или нахождения в тюрьме. «Именно поэтому свобода осталась в наших сердцах на протяжении всего периода нормализации», — сказала она. 

Ввод войск Варшавского договора в Чехословакию, также известный как операция «Дунай», начался в ночь на 21 августа 1968 года. Этот день был недавно внесен в чешский календарь памятных дат как День памяти жертв вторжения и оккупации.

Источник:  irozhlas.cz

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Темы
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