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С 30 августа для транзита через Словению непривитым людям нужен будет тест

С 30 августа для транзита через Словению непривитым людям нужен будет тест

420on.cz 356
Чешские туристы до 29 августа смогут пересекать территорию Словении без подтверждения о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. С 30 августа исключение для транзита продолжительностью менее 12 часов будет отменено.
С 30 августа для транзита через Словению непривитым людям нужен будет тест

МИД Чехии провел переговоры со словенской стороной о продлении транзита на неделю до воскресенья, 29 августа. Об этом сообщила ЧТК пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ева Давыдова. 

Первоначально исключение для транзита продолжительностью менее 12 часов должно было заканчиваться для всех, включая чешских туристов, сегодня в полночь. С 23 августа все туристы, въезжающие в Словению, должны были  предъявлять отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о завершенной вакцинации или справку о том, что человек переболел covid-19 за последние шесть месяцев.

Давидова назвала переговоры, состоявшиеся 20 августа, долгими и неопределенными. Однако в итоге исключение было продлено еще на неделю. 

Чешские туристы проезжают через Словению в основном, путешествуя в Хорватию, Черногорию и обратно.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Чехия туристы коронавирус путешествие отдых Туризм вакцинация прививки
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