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В Чехии молодежь чаще всего употребляет марихуану или ЛСД

В Чехии молодежь чаще всего употребляет марихуану или ЛСД

420on.cz 773
Марихуана, галлюциногенные грибы и ЛСД — это психоделики, которые чаще всего употребляет молодежь в Чешской Республике. Опрос проводился Национальным институтом психического здоровья в период с 2019 по 2021 годы. Анкету онлайн заполнили более 1400 респондентов.
В Чехии молодежь чаще всего употребляет марихуану или ЛСД

Эксперты предупреждают, что употребление психоделиков может вызвать серьезные проблемы. Однако в Чехии мало специалистов, которые могли бы помочь молодым людям избавиться от этой зависимости.

Большинство наиболее употребляемых психоделиков относится к наркотическим средствам и психотропным веществам, и поэтому их хранение является незаконным.

«Это означает, что они рассматриваются как наркотики, подобные кокаину, героину, метамфетамину и так далее. Поэтому их невозможно продавать, распространять или продавать без специального разрешения», — отмечает Институт психического здоровья.

«Мы, например, употребляем такие вещества на природе, чтобы найти такую ​​гармонию с окружающим миром»,—- описывает Кристина, которая пробовала ЛСД со своим партнером. Исследование показало, что люди чаще всего используют психоделики для развлечения. Но некоторые люди, как Кристина и Шимон, думают, что это поможет им развиваться.

Одна из авторов исследования Рита Кочарова предупреждает, что употребление психоделиков сопряжено с определенными рисками. Неправильное обращение с этими веществами даже в неподходящей среде может вызвать ряд проблем.

«Более половины респондентов пережили сложный психоделический опыт. Иногда это менее серьезные проблемы, в основном психического характера, но они также могут иметь более серьезные негативные последствия, например, долгосрочные психические проблемы. 25% опрошенных считают, что у них развился духовный кризис после употребления психоделиков», — говорит Кочарова.

Национальный институт психического здоровья в настоящее время клинически исследует возможное терапевтическое использование психоделических веществ, в частности псилоцибина, который содержится в галлюциногенных грибах, кетамине или МДМА. В будущем они могут помочь в лечении депрессии, посттравматического стрессового расстройства или больных раком.

Источник: irozhlas.cz

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