В Чехии молодежь чаще всего употребляет марихуану или ЛСД

Эксперты предупреждают, что употребление психоделиков может вызвать серьезные проблемы. Однако в Чехии мало специалистов, которые могли бы помочь молодым людям избавиться от этой зависимости.
Большинство наиболее употребляемых психоделиков относится к наркотическим средствам и психотропным веществам, и поэтому их хранение является незаконным.
«Это означает, что они рассматриваются как наркотики, подобные кокаину, героину, метамфетамину и так далее. Поэтому их невозможно продавать, распространять или продавать без специального разрешения», — отмечает Институт психического здоровья.
«Мы, например, употребляем такие вещества на природе, чтобы найти такую гармонию с окружающим миром»,—- описывает Кристина, которая пробовала ЛСД со своим партнером. Исследование показало, что люди чаще всего используют психоделики для развлечения. Но некоторые люди, как Кристина и Шимон, думают, что это поможет им развиваться.
Одна из авторов исследования Рита Кочарова предупреждает, что употребление психоделиков сопряжено с определенными рисками. Неправильное обращение с этими веществами даже в неподходящей среде может вызвать ряд проблем.
«Более половины респондентов пережили сложный психоделический опыт. Иногда это менее серьезные проблемы, в основном психического характера, но они также могут иметь более серьезные негативные последствия, например, долгосрочные психические проблемы. 25% опрошенных считают, что у них развился духовный кризис после употребления психоделиков», — говорит Кочарова.
Национальный институт психического здоровья в настоящее время клинически исследует возможное терапевтическое использование психоделических веществ, в частности псилоцибина, который содержится в галлюциногенных грибах, кетамине или МДМА. В будущем они могут помочь в лечении депрессии, посттравматического стрессового расстройства или больных раком.
Источник: irozhlas.cz
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