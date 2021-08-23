Туристка в Чехии упала со скалы во время ночной прогулки у водопада

«Женщина хотела переночевать с подругой на туристическом месте у водопада Стршибрный поток. Около 21:00 она вышла из зоны отдыха и направилась в темноте к скалам над водопадами. Оттуда по неизвестным причинам она упала с высоты около 14 метров», — сообщила пресс-секретарь полиции Тереза Неубауэрова.
По ее словам, туристка получила травмы, несовместимые с жизнью. «Причина и обстоятельства падения молодой женщины являются предметом дальнейшего расследования», — добавила пресс-секретарь.
Памятник природы «Водопады Стршибрного потока» занимает площадь более одного гектара в кадастровой зоне Горни Скорошице. Он создан для защиты геоморфологических образований в ущелье. Здесь есть несколько водопадов и каскадов.
Источник: novinky.cz
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