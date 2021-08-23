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Полиция в Чехии искала медведя с вертолетом

Полиция в Чехии искала медведя с вертолетом

420on.cz 15
Мужчина сообщил в полицию, что на шоссе в районе Долни Бржежаны днем 23 августа якобы видел медведя. Полиция перекрыла дорогу и задействовала вертолет для поиска животного.
Полиция в Чехии искала медведя с вертолетом

«Коллеги из Праги получили сообщение о медведе, движущемся по дороге возле Долних Бржежан. Этот район патрулируют полицейские из Средочешского края, поэтому они стали расследовать обстоятельства произошедшего», — рассказала пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова.

Поиски медведя начались днем в понедельник, автодорога была перекрыта, а на место вызван вертолет. Однако усилия стражей порядка не увенчались успехом.  По последним данным, медведь скрылся в лесу, сообщила пресс-секретарь после 17:00.

Полиция прекратила обыск примерно через час, информация о появлении медведя не подтвердилась. Впоследствии возникли сомнения и о достоверности видеозаписи, которую в местную администрацию предоставил свидетель, якобы видевший медведя. Согласно полученным данным, видео было снято в другом районе Чехии.

Источник: denik.cz

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животные Чехия полиция
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