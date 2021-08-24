Нетрезвый водитель повредил несколько припаркованных автомобилей в Праге

В ночь на 24 августа нетрезвый водитель повредил четыре припаркованных автомобиля в Праге 6. В машине по данным портала Aktu.cz находилась бывший депутат Европарлмента Яна Гибашкова. Она заявила, что была за рулем автомобиля, однако в полиции считают, что машиной управлял мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Blesk.cz

Вместе с Гибашковой в автомобиле находился сотрудник Министерства иностранных дел Петр Гладик. Авария произошла на Белогорской улице около часа ночи. Гибашкова на месте заявила, что она вела машину и что автомобиль принадлежит ей, однако, по данным полиции, за рулем находился мужчина.

«Мы получили сообщение об аварии с участием автомобиля, который врезался в четыре припаркованных машины, а затем перевернулся на бок. Согласно полученной на данный момент информации и показаниям свидетелей следует, что автомобилем управлял мужчина. Тест на наличие алкоголя в крови показал около одной промилле», — сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржишева.

По ее словам, никто не пострадал, ущерб пока не подсчитан. Дорога была перекрыта на время расследования обстоятельств ДТП. Точные причины аварии выясняет полиция.

Яна Гибашкова была членом Европейского парламента с 2004 по 2009 год. Она также баллотировалась в Палату депутатов, но проиграла выборы. Гибашкова была послом Европейского Союза в Ираке, а затем в Намибии. Сейчас она работает в Министерстве иностранных дел.

Источник: novinky.cz

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