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Чешские заповедники призывают людей не оставлять мусор в природе

Чешские заповедники призывают людей не оставлять мусор в природе

420on.cz 263
Национальный парк Крконоше и другие чешские национальные природные заповедники запустили информационную кампанию, цель которой — предупредить людей, чтобы они не выбрасывали мусор в дикой природе. В качестве примера руководство парка называет выброшенные респираторы и маски, которые разлагаются в природе более ста лет.
Чешские заповедники призывают людей не оставлять мусор в природе

Больше всего мусора обнаружено в национальном парке Крконоше (KRNAP). «Чаще всего мы собираем пластиковые или металлические упаковки от продуктов питания, респираторы или влажные салфетки. Туристы жалуются, что у них нет возможности выбросить мусор, потому что в национальном парке нет мусорных баков», — говорит директор администрации KRNAP Робин Бёниш.

«Но можете ли вы представить себе мусоровозы, едущие по горным тропам? Не говоря уже о том, что в парке часто бывает ветрено, поэтому мусор в любом случае будет разлетаться повсюду. Это, безусловно, также привлечет диких животных, которые ищут еду», — объясняет он.

Еще в 2019 году Национальный парк Крконоше первым запустил информационную кампанию, призывая людей убирать за собой мусор в дикой природе. 

«Самым простым и эффективным решением является соблюдение одного правила: что принесу с собой на природу, то я и отнесу», — говорят авторы кампании.

Национальный парк Крконоше составил атлас мусора, который чаще всего встречается в природе. Так, например, оставленные в лесу или парке респираторы или медицинские маски, а также влажные салфетки разлагаются более 100 лет, пластиковая посуда — 70 лет, брошенные окурки от сигарет — 15 лет, а стеклянная бутылка выдержит и 3000 лет.

Источник: denik.cz

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Темы
мусор Чехия парки заповедник
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