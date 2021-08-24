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В одном из чешских отелей гостей теперь обслуживают роботы-официанты

В одном из чешских отелей гостей теперь обслуживают роботы-официанты

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​Сеть отелей на Шумаве решила «нанять» на работу двух официанток-роботов. Они облегчают работу персонала ресторана, распределяют заказы среди клиентов и помогают с уборкой посуды.
В одном из чешских отелей гостей теперь обслуживают роботы-официанты

Робот на автозаводе никого не удивит, а вот робот-официант в чешском ресторане — это новшество. Роботы доставляют еду и напитки прямо к столику гостей, а также помогают убирать грязную посуду. Один робот может убирать сразу три стола.

«Чтобы отели были успешными и привлекательными для гостей, важно постоянно отслеживать новые тенденции и внедрять новые технологии. Рынок меняется, конкуренция движется вперед. Поэтому мы решили начать использовать двух новых роботов, которые облегчат работу нашим сотрудникам и понравятся гостям», — объясняет Горжан Лазаров, генеральный директор сети отелей.

Стоимость одного робота-официанта составляет примерно 350 тысяч крон. Робота хватает на всю рабочую смену, после зарядки он может трудиться восемь часов.

Для детей это необычное развлечение: робот не только приносит им еду, но и разговаривает с ними. 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Чехия рестораны гостиницы технологии
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