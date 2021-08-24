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Мужчина в Брно выбрасывал деньги из окна

Мужчина в Брно выбрасывал деньги из окна

420on.cz 125
В одном из жилых кварталов города Брно мужчина разбил окно в многоквартирном доме, а затем выбросил на улицу большое количество банкнот. Потом он начал бегать по квартире с ножом в руке и кричать. Соседям пришлось сообщить о случившемся в полицию.
Мужчина в Брно выбрасывал деньги из окна

«Возникла реальная угроза того, что мужчина поранить не только себя, но других людей. Переговоры не принесли никакого результата. Мужчина не открыл дверь квартиры, несмотря на неоднократные звонки. Из его речи было ясно, что он не в себе. В конце концов оперативной группе пришлось проникнуть к квартиру силой, чтобы обезопасить его», — так описал ситуацию пресс-секретарь полиции Дэвид Халупка.

После задержания мужчина был перевезен в больницу с острым психозом. Полицейским пришлось собирать деньги вокруг дома, которые житель дома выбросил. В полиции не сообщили, о какой сумме идет речь.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция деньги Брно Чехия
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