Чешский спортсмен во время марафона получил смертельную травму на горе Монблан

Чешский спортсмен упал со скалы во время марафона, который проходил на самой высокой альпийской горе Монблан. Спасатели на вертолете доставили его в больницу, однако спасти мужчину не удалось.

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Об этом сообщили в социальных сетях организаторы мероприятия Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB). Мужчина, имя которого не разглашается, разбился при спуске с перевала Пралогнан на 62-м километре маршрута вскоре после полуночи.

Организаторы марафона проинформировали чешские власти и семью бегуна о происшествии. «Нам очень, очень жаль. Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшего», — сказали они.

Марафон был прерван после трагического происшествия. Его участники, еще не прошедшие перевал, были перевезены в деревню Бур-Сен-Морис.

В этом году в марафоне Ultra Trail du Mont Blanc принимают участие почти 10 000 бегунов. Протяженность трассы составляет 105 километров, спортсмены преодолевают подъем на высоту около 6700 метров.

Источник: echo24.cz

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