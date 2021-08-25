На сбор овощей в Оломоуце выстроились огромные очереди

25 августа на поле в поселке Тешетице-Войнице возле Оломоуца прошла традиционная акция по самостоятельной уборке овощей. Интерес к овощам без химии и по доступным ценам в этом году огромен. Первые покупатели занимали места между рядами на поле за час до объявленного начала уборки урожая.

«Мы хотим собрать репчатый лук. Возьмем несколько мешков. В магазине лук стоит 19 крон, а здесь 6 крон за килограмм. Местный лук гораздо более качественный, еще нам нужны морковь и корень петрушки», — отметили мать и сын, приехавшие из Липника-над-Бечвой.

Фермер Ладислав Кашпар объявил о начале самостоятельной уборки овощей в 9:00. Люди приезжали со всей Чехии. Десятки машин были припаркованы на территории, прилегающей к полю. Люди с коробками выстроились около 8 часов утра и, по словам, фермера невозможно было их убедить подождать еще час. Кассовых аппаратов и весов на месте в это время еще не было. Некоторые люди вели себя агрессивно, рассказал Кашпар.

«Сбор урожая продлится до середины сентября, когда можно будет собирать капусту», — сказал фермер.

Помимо лука, моркови и петрушки, производитель предлагает собрать свеклу, тыкву, помидоры и кукурузу. В этом году в Войнице впервые собирают арбуз. «В прошлом году был большой спрос, семьи с детьми собирали дыни, они сладкие и сочные», — отметил Ладислав Кашпар. Арбуз, дыню, помидоры или капусту можно купить по цене 8 крон за килограмм, морковь стоит 4 кроны за килограмм, а кукуруза 5 крон.

Источник: denik.cz

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