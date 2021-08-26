С сентября 300 чешских школ будут предлагать иностранцам курсы чешского языка

​С начала нового учебного года более 300 школ и 322 детских садов в Чехии будут обучать чешскому языку школьников с иностранным родным языком.

Однако, по словам директоров учебных заведений, в некоторых школах не хватает информации или самих учеников для посещения курсов.

Поправка к указу о дошкольном и начальном образовании, принятая в декабре прошлого года, налагает на школы обязанность предоставлять уроки чешского языка иностранцам. Обязанность распространяется на все школы, в которых не менее 5% учащихся составляют иностранцы. По данным Министерства образования, расходы на такое обучение увеличатся с 52 до 191 миллиона крон в год.

Однако некоторым школам не хватает информации о том, сколько учеников будут посещать уроки. Согласно указу, чешский язык должен предлагаться иностранцам как минимум в одной школе в муниципалитете. Например, в начальной школе Лугачовице в Злинском крае нет таких детей. Тем не менее, школа должна найти учителя и изучить методику.

Учителей для преподавания чешского языка иностранцам, должны обеспечить сами школы. «Некоторые имеют большой опыт обучения иностранных студентов и могут с ними работать. У других же минимальный опыт, учителям не хватает необходимых знаний и опыта. Им необходимо предоставить методическую поддержку», — поясняет Ева Мертлова, пресс-секретарь администрации Пльзеньского края.

До сих пор проводились интеграционные языковые курсы, организованные региональными властями, но, по мнению министерства и экспертов по интеграции иностранцев, система была неэффективной.

С сентября детские сады должны также предлагать один урок чешского языка, если сад посещают как минимум четыре ребенка-иностранца.

Обязательные уроки чешского языка чаще всего предназначены для детей из Словакии, Вьетнама, Польши, Украины и Монголии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: