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В Праге человек упал на рельсы в метро, спасти его не удалось

В Праге человек упал на рельсы в метро, спасти его не удалось

420on.cz 1
26 августа около 10 часов утра мужчина упал на рельсы на станции метро Českomoravská в Праге. Спасатели прибыли на место, однако спасти мужчину не удалось.
В Праге человек упал на рельсы в метро, спасти его не удалось

Сразу после того, как было получено сообщение о происшествии, спасатели отправили на место бригаду скорой помощи и врачей. Также на место выехали три пожарные команды.

«Человек получил травмы, несовместимые с жизнью, к сожалению, мы не смогли ему помочь», — сказала пресс-секретарь службы спасения Яна Поштова.

Полиция сейчас устанавливает личность мужчины, а также выясняет, упал человек случайно или покончил жизнь самоубийством

Движение поездов на участие Florenc — Černý Most приостановлено. Введены дополнительные автобусные маршруты от Черного Моста до района Леговец, где можно пересесть на трамвай.

Источник: novinky.cz

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Темы
метро Прага Чехия полиция спасатели
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