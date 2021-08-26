Полиция в Чехии задержала водителя: тест на алкоголь показал 6 промилле

​Полиция в Южной Моравии зафиксировала новый рекорд. 24 августа патруль остановил для проверки документов водителя, который был нетрезв. Тест на наличие алкоголя в крови показал 6 промилле. На место была немедленно вызвана скорая помощь.

Полицейские заметили подозрительный автомобиль Škoda синего цвета, у которого было спущено переднее колесо. К тому же водитель двигался по дороге зигзагами — из стороны в сторону.

«Полиция попросила мужчину сделать тест на алкоголь, от полученного результата стражи правопорядка испытали шок. Устройство показало шесть промилле, что считается опасным для жизни», — сказал пресс-секретарь полиции Петр Вала.

Приехавшая на место машина скорой помощи доставила мужчину в реанимацию. После предъявления обвинения мужчина может провести несколько лет в тюрьме за совершенное преступление.

Врачи считают состояние, при котором человек вдыхает более трех промилле алкоголя, серьезным алкогольным отравлением. При четырех промилле существует риск отравления со смертельным исходом.

Источник: novinky.cz

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