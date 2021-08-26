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Треть женщин в Чехии подвергалась сексуальным домогательствам в общественном транспорте

Треть женщин в Чехии подвергалась сексуальным домогательствам в общественном транспорте

420on.cz 410
​Каждая третья женщина в Чехии подвергалась сексуальным домогательствам в общественном транспорте. У каждого десятого мужчины такой же опыт, свидетельствуют результаты исследования агентства Focus для канцелярии правительства.
Треть женщин в Чехии подвергалась сексуальным домогательствам в общественном транспорте

Опрос проводился в апреле и мае этого года. В нем приняли участие более 1000 респондентов старше 15 лет. Респонденты упоминали пристальные и похотливые взгляды, неуместные замечания и предложения, сексуальные жесты и движения, препятствие передвижению, принуждение к встречам, а также эксгибиционизм, нежелательные прикосновения и поцелуи, принуждение к сексу и др.

Четверть опрошенных знали кого-то, кто подвергался сексуальным домогательствам. Столько же были свидетелями оскорбительного поведения во время поездок на общественном транспорте.

«Если сравнить результаты исследований в других странах ЕС, мы узнаем, что в целом сексуальные домогательства в Чешской Республике происходят относительно часто», — отмечают авторы исследования.

Результаты опроса также показали, что треть свидетелей не вмешивались, когда видели попытки сексуальных домогательств в транспорте. По словам уполномоченного по правам человека Елены Валковой, многие не знают, как правильно реагировать. 

Источник: novinky.cz

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транспорт Прага Чехия Опрос общественного мнения
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