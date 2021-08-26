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Полиция Чехии разыскивает пару, которая танцевала на крыше автодома

Полиция Чехии разыскивает пару, которая танцевала на крыше автодома

420on.cz 209
По данным полиции, ущерб на сумму около 150 000 крон нанесла пара молодых людей в Праге, которые танцевали на крыше припаркованного дома на колесах.
Полиция Чехии разыскивает пару, которая танцевала на крыше автодома

Действия подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения и один из свидетелей, который записал видео на мобильный телефон. Полиция обнародовала эти кадры и обратилась к общественности за помощью в поисках подозреваемых. Инцидент произошел почти месяц назад на улице Кафкова в Праге 6, однако молодых людей до сих пор не удалось найти. 

Около половины третьего утра пара забралась на крышу припаркованного автодома и несколько минут танцевала на ней или пыталась ногами раскачивать транспорт, сообщил пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Poničený obytný vůz v Praze

Свидетелей происшествия просят сообщить подробности по телефону 158. Виновные могут также прийти в любое отделение полиции и попытаться объяснить стражам правопорядка свое поведение.

Полиция рассматривает это дело как повреждение чужого имущества, за которое предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Автомобили парковка Прага Чехия преступность
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