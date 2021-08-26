Полиция Чехии разыскивает пару, которая танцевала на крыше автодома

По данным полиции, ущерб на сумму около 150 000 крон нанесла пара молодых людей в Праге, которые танцевали на крыше припаркованного дома на колесах.

Действия подозреваемых зафиксировала камера видеонаблюдения и один из свидетелей, который записал видео на мобильный телефон. Полиция обнародовала эти кадры и обратилась к общественности за помощью в поисках подозреваемых. Инцидент произошел почти месяц назад на улице Кафкова в Праге 6, однако молодых людей до сих пор не удалось найти.

Около половины третьего утра пара забралась на крышу припаркованного автодома и несколько минут танцевала на ней или пыталась ногами раскачивать транспорт, сообщил пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Свидетелей происшествия просят сообщить подробности по телефону 158. Виновные могут также прийти в любое отделение полиции и попытаться объяснить стражам правопорядка свое поведение.

Полиция рассматривает это дело как повреждение чужого имущества, за которое предусмотрено наказание до одного года лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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