Чешские туристы cмогут пересекать Словению без теста до 5 сентября

Чешские туристы до 5 сентября смогут пересекать территорию Словении без подтверждения о вакцинации или отрицательного теста на коронавирус. С 30 августа исключение для транзита продолжительностью менее 12 часов будет отменено.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в своем аккаунте в Twitter.

«Хорошие новости перед последними летними выходными. Нам удалось договориться о продлении беспрепятственного проезда через Словению до 5 сентября. Туристам не понадобится тест ПЦР по пути к морю», — написал Кулганек в Twitter.

Первоначально исключение для транзита продолжительностью менее 12 часов должно было заканчиваться для всех, включая чешских туристов, 29 августа. С этого дня все туристы, въезжающие в Словению, должны были предъявлять отрицательный тест на коронавирус, подтверждение о завершенной вакцинации или справку о том, что человек переболел covid-19 за последние шесть месяцев. На выходных чешская дипломатия договорилась о продлении крайнего срока на неделю, а теперь еще на семь дней.

Чешские туристы проезжают через Словению в основном, путешествуя в Хорватию, Черногорию и обратно.

Источник: ceskenoviny.cz