Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию

Чехия остается закрытой для туристов: въехать в страну может только пассажир с гражданством или видом на жительство, а также направляющийся на учебу или лечение.
Чехия, Южная Корея и Доминикана — это первые три страны, с которыми Россия полностью возобновила авиасообщение с начала введения ограничений на фоне пандемии, на всех остальных пока действует механизм квотирования перелетов, сообщает ТАСС.
На данный момент ни одна авиакомпания не сообщила о дополнительном запуске рейсов в эти страны. Полеты в Прагу осуществляет "Россия" из Санкт-Петербурга, из Москвы — "Аэрофлот" и Czech Airlines.
Источник: irozhlas.cz
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