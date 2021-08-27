Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию

Чехия остается закрытой для туристов: въехать в страну может только пассажир с гражданством или видом на жительство, а также направляющийся на учебу или лечение.

Чехия, Южная Корея и Доминикана — это первые три страны, с которыми Россия полностью возобновила авиасообщение с начала введения ограничений на фоне пандемии, на всех остальных пока действует механизм квотирования перелетов, сообщает ТАСС.