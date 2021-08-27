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Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию

Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию

420on.cz 480
Россия с 27 августа полностью снимает ограничения на полеты в Чехию. Соответствующее решение в середине августа принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию

Чехия остается закрытой для туристов: въехать в страну может только пассажир с гражданством или видом на жительство, а также направляющийся на учебу или лечение.

Чехия, Южная Корея и Доминикана — это первые три страны, с которыми Россия полностью возобновила авиасообщение с начала введения ограничений на фоне пандемии, на всех остальных пока действует механизм квотирования перелетов, сообщает ТАСС.

На данный момент ни одна авиакомпания не сообщила о дополнительном запуске рейсов в эти страны. Полеты в Прагу осуществляет "Россия" из Санкт-Петербурга, из Москвы — "Аэрофлот" и Czech Airlines. 

Источник: irozhlas.cz

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Темы
Чехия Россия Аэрофлот Москва туристы коронавирус авиакомпании Чешские авиалинии
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