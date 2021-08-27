В Праге гигиенисты оштрафовали туристов-нарушителей на 1,7 миллиона крон

Около 400 штрафов уже выдали пражские гигиенисты людям, которые не заполнили обязательную форму прибытия, не прошли тест или не соблюдали карантин после возвращения в Чехию из-за границы. Общая сумма штрафов превысила 1,7 миллиона крон. За пределами Праги подобные случаи единичны.

В начале июля правительство утвердило более строгие правила въезда из-за границы в Чехию. Каждый прибывший должен заполнить форму прибытия, а непривитые люди должны пройти тест и карантин по прибытии из некоторых стран. Однако многие туристы не соблюдают эти правила.

В чешской столице было выдано почти четыреста штрафов на общую сумму около 1,7 миллиона крон. По словам начальника городской санитарной станции Зденки Ягровой, размер индивидуальных санкций составляет от 3 до 25 тысяч крон.

Министра здравоохранения Адам Войтех заявил, что проверки людей, приехавших из-за границы, не являются интенсивными. «Понятно, что всех проверить невозможно, таких людей десятки тысяч, а то и больше. Но проверки продолжаются», — сказал он.

По словам главного гигиениста Павлы Сврчиновой, каждую неделю в Чехию из-за границы приезжают до 150 человек, инфицированных covid-19. С начала июня гигиенисты зафиксировали 1300 таких случаев.

По данным Ассоциации туристических агентств, с начала года до середины августа из-за границы в Чехию вернулись 2,5 миллиона туристов. Люди заполнили 1,8 миллиона анкет прибытия. Большинство туристов (500 000) были в Хорватии, более 300 000 — в Греции и около 200 000 — в Болгарии, Австрии и Египте.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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