Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии

Утром 27 августа в районе Скалица в Трнавском крае Словакии разбился спортивный самолет. Все три человека, находившиеся на борту, погибли, пишет сервер Sme.sk со ссылкой на информацию местных пожарных. Самолет был зарегистрирован в Чехии. Возможно, среди погибших есть чехи.

Воздушное судно потерпело крушение недалеко от деревни Мокры-Гай, примерно в 15 км от Годонина, и загорелась.

«Пожарные сейчас работают в деревне Мокры-Гай, где разбился небольшой четырехместный самолет. После удара о землю он загорелся. Прибыв на место, пожарные стали тушить огонь, на месте нашли трех человек без признаков жизни», — говорится в сообщении.

Пока не ясно, откуда взлетел самолет. «Мы расследуем все обстоятельства авиакатастрофы. На место происшествия были вызваны представители комитета по расследованию авиапроисшествий», — сообщили в полиции.

Пресс-секретарь региональной пожарной части Трнавы Лена Кошлялова подтвердила, что самолет зарегистрирован в Чехии.

Пресс-секретарь полиции Трнавы Златица Анталова заявила, что пока не может подтвердить информацию о том, что жертвами авиакатастрофы были граждане Чехии.

По предварительной информации, крушение потерпел самолет чешского производства Evektor VUT100-120iX.

Источник: novinky.cz