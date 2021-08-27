Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии

Воздушное судно потерпело крушение недалеко от деревни Мокры-Гай, примерно в 15 км от Годонина, и загорелась.
«Пожарные сейчас работают в деревне Мокры-Гай, где разбился небольшой четырехместный самолет. После удара о землю он загорелся. Прибыв на место, пожарные стали тушить огонь, на месте нашли трех человек без признаков жизни», — говорится в сообщении.
Пока не ясно, откуда взлетел самолет. «Мы расследуем все обстоятельства авиакатастрофы. На место происшествия были вызваны представители комитета по расследованию авиапроисшествий», — сообщили в полиции.
Пресс-секретарь региональной пожарной части Трнавы Лена Кошлялова подтвердила, что самолет зарегистрирован в Чехии.
Пресс-секретарь полиции Трнавы Златица Анталова заявила, что пока не может подтвердить информацию о том, что жертвами авиакатастрофы были граждане Чехии.
По предварительной информации, крушение потерпел самолет чешского производства Evektor VUT100-120iX.
Источник: novinky.cz