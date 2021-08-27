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Хулигана, который бросал в Бабиша яйца, могут оштрафовать на 20 тысяч крон

Хулигана, который бросал в Бабиша яйца, могут оштрафовать на 20 тысяч крон

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Мужчине, который во время презентации книги Андрея Бабиша, стал бросать яйцами в премьер-министра, грозит штраф на сумму до 20 000 крон.
Фото: ČTK
Хулигана, который бросал в Бабиша яйца, могут оштрафовать на 20 тысяч крон

Мероприятие проходило 7 августа в Пругоницах, где полиция задержала двух человек. Один из мужчин, бросавших яйца, подозревается в совершении преступления против общественного порядка, за которое в административном порядке налагается штраф в размере до 20 000  крон. После дальнейшего расследования дело будет передано для рассмотрения в административный орган, сказала пресс-секретарь полиции Моника Шиндлова.

Участники акции выступали против действий правительства по борьбе с коронавирусом и против вакцинации. На встречу прибыло около двух десятков человек. «Они становились все более и более агрессивными, и это привело к тому, что они стали бросать в меня яйца и попали мне в голову. Пластиковый стакан с пивом попал в молодую девушку», — рассказал сказал Бабиш CNN Prima News.

Этого человека сразу задержала полиция, но другие демонстранты начали блокировать и препятствовать отъезду полицейского автомобиля. Бабишу пришлось скрыться от протестующих в кафе, расположенном неподалеку.

В этот же день утром на площади, где должна была проходить презентация книги, добровольцы организации «Миллион мгновений для демократии» нарисовали мелом на брусчатке кресты в память о жертвах эпидемии коронавируса. В марте они также провели аналогичную акцию протеста на Староместской площади в Праге, нарисовав на камнях 25 000 белых крестов. Премьер сказал, что заплатит за уборку площади, но не захотел комментировать произошедшее. 

Пожарные-добровольцы сначала попытались удалить кресты струей воды, но вскоре отказались от этого, так как это бы смыло щебень между тротуарной плиткой. Организация «Миллион мгновений для демократии» сама удалила рисунок по согласованию с городскими властями.

Полиция считает, что действия этих людей были незаконными. Дело о нарушении закона о праве собраний было передано в соответствующий административный орган,  заявила Шиндлова. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Андрей Бабиш протест Прага Чехия правительство книги полиция преступность
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