В Чехии мужчина украл 300 кг мяса из магазина

​В Остраве 37-летний мужчина украл из оптового магазина около 300 кг мяса. Ущерб превысил 90 000 крон. Мужчина признался в своих действиях и объяснил, что мясо он использовал для собственного потребления. Полиция обвинила его в воровстве, ему грозит до двух лет тюрьмы.

«Обвиняемый зимой 36 раз посещал оптовый магазин в Остраве. В некоторых случаях он «делал покупки» здесь дважды в день. Обычно он складывал недорогие товары в тележку, а мясо прятал в своем рюкзаке», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Михаликова.

Мужчина воровал свиную шею, говядину, а также мясо оленя или индейки. На кассе всегда оплачивал только товары, которые были в тележке, а мясо — нет.

В 35 случаях ему это удалось, но во время последней покупки сотрудник службы безопасности заметил действия мужчины благодаря камере видеонаблюдения. После оплаты у кассы его задержала охрана, а затем на место приехали сотрудники полиции.

Впоследствии компания задокументировала все случаи воровства и подсчитала ущерб. В общей сложности было украдено более 300 кг мяса.

«Мужчина сознался во всех кражах, сотрудничал с полицией и сожалел о своих действиях. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы», — добавила Михаликова.

Источник: novinky.cz

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