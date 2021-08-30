Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.51
USD
21.63
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d 19 °C
В Чехии мужчина украл 300 кг мяса из магазина

В Чехии мужчина украл 300 кг мяса из магазина

420on.cz 103
​В Остраве 37-летний мужчина украл из оптового магазина около 300 кг мяса. Ущерб превысил 90 000 крон. Мужчина признался в своих действиях и объяснил, что мясо он использовал для собственного потребления. Полиция обвинила его в воровстве, ему грозит до двух лет тюрьмы.
В Чехии мужчина украл 300 кг мяса из магазина

«Обвиняемый зимой 36 раз посещал оптовый магазин в Остраве. В некоторых случаях он «делал покупки» здесь дважды в день. Обычно он складывал недорогие товары в тележку, а мясо прятал в своем рюкзаке», — рассказала пресс-секретарь полиции Ева Михаликова.

Мужчина воровал свиную шею, говядину, а также мясо оленя или индейки. На кассе всегда оплачивал только товары, которые были в тележке, а мясо — нет.

В 35 случаях ему это удалось, но во время последней покупки сотрудник службы безопасности заметил действия мужчины благодаря камере видеонаблюдения. После оплаты у кассы его задержала охрана, а затем на место приехали сотрудники полиции.

Впоследствии компания задокументировала все случаи воровства и подсчитала ущерб. В общей сложности было украдено более 300 кг мяса.

«Мужчина сознался во всех кражах, сотрудничал с  полицией и сожалел о своих действиях. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы», — добавила Михаликова.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – новый выпуск главных итогов недели
  • YouTube – избавляемся от русского акцента в чешском
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
продукты кражи магазины Чехия полиция
Читайте
по теме 
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год
29.08.2021 09:01 Экономика
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год
1393
Производитель вафель поддержал вакцинацию, теперь его товар не хотят покупать «антиваксеры»
19.08.2021 08:46 Коронавирус
Производитель вафель поддержал вакцинацию, теперь его товар не хотят покупать «антиваксеры»
551
Более 300 тысяч упаковок польского мороженого изъяты из продажи в Чехии
11.08.2021 17:01 Общество
Более 300 тысяч упаковок польского мороженого изъяты из продажи в Чехии
5667
В июле инфляция в Чехии выросла до 3,4%
10.08.2021 14:40 Экономика
В июле инфляция в Чехии выросла до 3,4%
1906
Последние новости:
30
августа
Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице
30.08.2021 12:11 Политика
Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице
262
Брюссель может приостановить выплату дотаций Чехии
30.08.2021 09:53 Политика
Брюссель может приостановить выплату дотаций Чехии
907
Чешские автошколы повысили цены на 22% за год
30.08.2021 08:16 Экономика
Чешские автошколы повысили цены на 22% за год
418
29
августа
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год
29.08.2021 09:01 Экономика
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год
1393
27
августа
Чешский курорт Яхимов купили инвесторы из ОАЭ
27.08.2021 18:52 Экономика
Чешский курорт Яхимов купили инвесторы из ОАЭ
3276
Хулигана, который бросал в Бабиша яйца, могут оштрафовать на 20 тысяч крон
27.08.2021 15:37 Общество
Хулигана, который бросал в Бабиша яйца, могут оштрафовать на 20 тысяч крон
1107
Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии
27.08.2021 12:44 Общество
Три человека погибли после крушения спортивного самолета в Словакии
1106
В Праге гигиенисты оштрафовали туристов-нарушителей на 1,7 миллиона крон
27.08.2021 10:39 Общество
В Праге гигиенисты оштрафовали туристов-нарушителей на 1,7 миллиона крон
3639
Джонни Депп прибыл на кинофестиваль в Карловых Варах
27.08.2021 09:11 Культура
Джонни Депп прибыл на кинофестиваль в Карловых Варах
3772
Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию
27.08.2021 08:40 Общество
Россия полностью сняла ограничения на полеты в Чехию
4123


Мобильная версия