МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус

Москва пока не предприняла никаких шагов для того, чтобы средняя школа при посольстве России в Праге могла нормально функционировать в наступающем учебном году. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Чехии. Ведомство направило России дипломатическую ноту по поводу работы школы.

Будущее школы при посольстве остается неясным после дипломатического конфликта между Чешской Республикой и Россией — чешские власти пришли к выводу, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году произошли при участии агентов российских спецслужб.

До весны этого года учителя школы имели статус сотрудников посольства России, но уже в мае министерство иностранных дел Чехии объявило, что теперь им необходимо подавать заявки на получение визы и в стандартном формате работать в Чешской Республике, как это делают представители других международных школ.

По данным внутренней дипломатии, Россию неоднократно предупреждали о переводе деятельности учебного заведения в режим так называемой зарубежной школы в Чехии. По данным министерства, в таком статусе работают еще восемнадцать школ, некоторые также при посольствах в Праге. Это, например, болгарская, американская или японская школа.

«Чешская сторона категорически отвергает утверждение о том, что она несет какую-либо часть ответственности за прекращение деятельности школы. Учредитель, в данном случае российская сторона, несет ответственность за выполнение школой всех условий и обязательств, вытекающих из законодательства принимающей страны в области образования», — говорится в дипломатической ноте.

В понедельник МИД вновь предложил российской стороне сотрудничество в переводе учебного заведения на такое же положение, как и другие зарубежные школы в Чехии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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