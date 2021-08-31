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МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус

МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус

420on.cz 172
Москва пока не предприняла никаких шагов для того, чтобы средняя школа при посольстве России в Праге могла нормально функционировать в наступающем учебном году. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Чехии. Ведомство направило России дипломатическую ноту по поводу работы школы.
МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус

Будущее школы при посольстве остается неясным после дипломатического конфликта между Чешской Республикой и Россией — чешские власти пришли к выводу, что взрывы на складах боеприпасов в Врбетице в 2014 году произошли при участии агентов российских спецслужб.

До весны этого года учителя школы имели статус сотрудников посольства России, но уже в мае министерство иностранных дел Чехии объявило, что теперь им необходимо подавать заявки на получение визы и в стандартном формате работать в Чешской Республике, как это делают представители других международных школ.

По данным внутренней дипломатии, Россию неоднократно предупреждали о переводе деятельности учебного заведения в режим так называемой зарубежной школы в Чехии. По данным министерства, в таком статусе работают еще восемнадцать школ, некоторые также при посольствах в Праге. Это, например, болгарская, американская или японская школа.

«Чешская сторона категорически отвергает утверждение о том, что она несет какую-либо часть ответственности за прекращение деятельности школы. Учредитель, в данном случае российская сторона, несет ответственность за выполнение школой всех условий и обязательств, вытекающих из законодательства принимающей страны в области образования», — говорится в дипломатической ноте.

В понедельник МИД вновь предложил российской стороне сотрудничество в переводе учебного заведения на такое же положение, как и другие зарубежные школы в Чехии.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
школы Россия Чехия Министерство иностранных дел
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