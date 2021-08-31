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В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса

В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса

420on.cz 102
​Утром 31 августа группа из 20 активистов организации за освобождение животных связала себя цепями и заблокировала вход на бойню в поселке Мировице. Участники акции выступают против насилия над животными.
В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса

Предприятие в Мировице принадлежит концерну Agrofert и специализируется на переработке мяса кур и уток.

«Мы в отчаянии. Животные — чувствительные существа, а люди обращаются с ними крайне жестоко. Мы считаем необходимым привлечь внимание к ненужным страданиям и насилию, которые ежедневно совершаются в отношении невинных жертв так называемого животноводства», — сказал один из участников протеста.

Во вторник активисты хотят спасти 15 птиц от насильственной смерти и «обеспечить им безопасность и свободу на всю жизнь».

Ежегодный убой на заводе Mirovice, где работают 270 человек, составляет четыре миллиона уток и около двух миллионов кур. У компании 35 поставщиков из Чехии. Предприятие входит в состав Vodňanská drůbež, a.s., которая является крупнейшим переработчиком и поставщиком мяса птицы в Чешской Республике. Выручка компании в прошлом году составила 5,7 млрд крон.

Источник: novinky.cz

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Мясо продукты протест Чехия животные
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