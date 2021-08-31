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Женщина угрожала взорвать центральный вокзал в Праге

Женщина угрожала взорвать центральный вокзал в Праге

420on.cz 96
Днем 27 августа женщина позвонила по телефону 158 и сообщила, что на главном железнодорожном вокзале Праги заложена бомба, после чего сразу повесила трубку.
Женщина угрожала взорвать центральный вокзал в Праге

Несколько десятков сотрудников полиции отправились в центр чешской столицы, чтобы проверить территорию и здание вокзала. Взрывное устройство они не обнаружили, поэтому стали искать женщину, которая оставила ложное сообщение.

В ходе расследования полиция выяснила описание подозреваемой и информацию о том, что она направлялась в центр Праги. Патрули стали обыскивать районы, в результате им удалось найти женщину на Староместской площади и задержать ее.

42-летняя женщина призналась в анонимной угрозе. Ей предъявлено обвинение в распространении ложного тревожного сообщения, за что предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. Следователи по уголовным делам подали ходатайство о заключении обвиняемой под стражу, которое суд довлетворил.

Источник: tydenikpolicie.cz

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Темы
Прага Чехия полиция вокзал
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