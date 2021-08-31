Посольство России в Чехии призвало МИД вернуть посольской школе возможность работать

Посольство России в Чехии не согласно с утверждением Министерства иностранных дел Чехии, что российская сторона несет ответственность за прекращение работы средней школы при Посольстве России в Чехии.

Школа официально зарегистрирована в Министерстве образования, молодежи и спорта Чехии как «специализированное структурное подразделение российского посольства» и в этом качестве функционирует в соответствии с чешским законодательством и на тех же основаниях, что и аналогичные иностранные школы в Чехии.

«Единственной причиной прекращения работы школы являются недружественные действия МИД Чехии, лишившего аккредитации ее учителей в рамках своего одностороннего решения о сокращении штата Посольства», — говорится в заявлении Посольства.

Посольство призвало МИД Чехии «отказаться от деструктивных действий, заложниками которых стали дети», и вернуть школе при Посольстве возможность нормального функционирования.

Вчера стало известно, что МИД Чехии направил России дипломатическую ноту по поводу работы школы. В министерстве полагают, что Москва пока не предприняла никаких шагов для того, чтобы средняя школа при посольстве России в Праге могла нормально функционировать в наступающем учебном году.