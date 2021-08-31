Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.5
USD
21.54
RUB
0.29
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04n 15 °C
Посольство России в Чехии призвало МИД вернуть посольской школе возможность работать

Посольство России в Чехии призвало МИД вернуть посольской школе возможность работать

420on.cz 320
Посольство России в Чехии не согласно с утверждением Министерства иностранных дел Чехии, что российская сторона несет ответственность за прекращение работы средней школы при Посольстве России в Чехии.
Посольство России в Чехии призвало МИД вернуть посольской школе возможность работать

Школа официально зарегистрирована в Министерстве образования, молодежи и спорта Чехии как «специализированное структурное подразделение российского посольства» и в этом качестве функционирует в соответствии с чешским законодательством и на тех же основаниях, что и аналогичные иностранные школы в Чехии. 

«Единственной причиной прекращения работы школы являются недружественные действия МИД Чехии, лишившего аккредитации ее учителей в рамках своего одностороннего решения о сокращении штата Посольства», — говорится в заявлении Посольства. 

Посольство призвало МИД Чехии «отказаться от деструктивных действий, заложниками которых стали дети», и вернуть школе при Посольстве возможность нормального функционирования. 

Вчера стало известно, что МИД Чехии направил России дипломатическую ноту по поводу работы школы. В министерстве полагают, что Москва пока не предприняла никаких шагов для того, чтобы средняя школа при посольстве России в Праге могла нормально функционировать в наступающем учебном году. 

Рассказать всем:
Темы
посольство Россия Чехия школы дети Прага
Читайте
по теме 
Русскую школу в Праге могут закрыть из-за дипломатического скандала
13.08.2021 18:38 Общество
Русскую школу в Праге могут закрыть из-за дипломатического скандала
4882
Прага не сможет вернуть себе часть городского парка Стромовка, где расположено российское посольство
29.06.2021 16:09 Политика
Прага не сможет вернуть себе часть городского парка Стромовка, где расположено российское посольство
3235
Новости Чехии: новый выпуск «Итогов недели» уже на нашем YouTube
03.05.2021 10:28 Общество
Новости Чехии: новый выпуск «Итогов недели» уже на нашем YouTube
10131
Россия и Чехия перейдут к паритету в числе сотрудников посольств
22.04.2021 21:19 Политика
Россия и Чехия перейдут к паритету в числе сотрудников посольств
4574
Последние новости:
31
августа
Женщина угрожала взорвать центральный вокзал в Праге
31.08.2021 15:22 Общество
Женщина угрожала взорвать центральный вокзал в Праге
807
В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса
31.08.2021 09:34 Общество
В Чехии активисты заблокировали вход на комбинат по переработке мяса
991
Рейтинг доступности жилья в Европе: Чехия на предпоследнем месте
31.08.2021 07:36 Экономика
Рейтинг доступности жилья в Европе: Чехия на предпоследнем месте
4052
МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус
31.08.2021 07:27 Общество
МИД Чехии предложил школе при посольстве России поменять статус
1281
30
августа
Православную церковь в Брно пришлось охранять полиции
30.08.2021 19:39 Общество
Православную церковь в Брно пришлось охранять полиции
2352
В Чехии мужчина украл 300 кг мяса из магазина
30.08.2021 14:52 Общество
В Чехии мужчина украл 300 кг мяса из магазина
2637
Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице
30.08.2021 12:11 Политика
Президент Чехии подписал закон о выплате компенсаций за взрывы в Врбетице
923
Брюссель может приостановить выплату дотаций Чехии
30.08.2021 09:53 Политика
Брюссель может приостановить выплату дотаций Чехии
2127
Чешские автошколы повысили цены на 22% за год
30.08.2021 08:16 Экономика
Чешские автошколы повысили цены на 22% за год
1156
29
августа
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год
29.08.2021 09:01 Экономика
Потребительские расходы чехов составляют около 150 тысяч крон в год
2023


Мобильная версия