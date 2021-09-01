В Праге могут запретить выгуливать собак без поводка

Администрация Праги готовит постановление, которое запрещает выгул собак без поводка по любой зеленой территории столицы. Документ призван предотвратить нападение собак на людей.

Проект сейчас обсуждает Департамент охраны окружающей среды мэрии Праги, потом его рассмотрит городской совет.

«Человек, сопровождающий собаку в общественном месте, обязан вести собаку на поводке. Свободное передвижение собак без поводка разрешено только на зеленых территориях, отведенных для этой цели владельцем участка», — говорится в документе.

По словам авторов предложения, запрет на выгул собак без поводка призван предотвратить нападения на людей, как это произошло весной этого года, когда собака на Петршинском холме в Праге серьезно укусила четырехлетнего мальчика.

Планируется, что новое постановление вступит в силу с 1 октября 2021 года. Однако, по словам советника по окружающей среде Петра Глубучека, городской совет скорее всего не сможет так быстро его утвердить.

Фактически свободный выгул собак в зоне «общественного озеленения» запрещен и сейчас. Однако значительная часть зеленых насаждений официально не попадает под это определение. Это, например, часть Центрального парка в Ходове или в Стодулках, где собакам разрешено свободно бегать.

Однако в новом проекте указа говорится, что к понятию «общественное озеленение» будет относиться любой участок зеленой зоны на территории столицы, в том числе поле, лужайки и дорожки между ними. Выгуливать собаку без поводка можно будет только в тех местах, которые явно обозначены городом.

Источник: seznamzpravy.cz

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