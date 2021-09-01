В Праге могут запретить выгуливать собак без поводка

Проект сейчас обсуждает Департамент охраны окружающей среды мэрии Праги, потом его рассмотрит городской совет.
«Человек, сопровождающий собаку в общественном месте, обязан вести собаку на поводке. Свободное передвижение собак без поводка разрешено только на зеленых территориях, отведенных для этой цели владельцем участка», — говорится в документе.
По словам авторов предложения, запрет на выгул собак без поводка призван предотвратить нападения на людей, как это произошло весной этого года, когда собака на Петршинском холме в Праге серьезно укусила четырехлетнего мальчика.
Планируется, что новое постановление вступит в силу с 1 октября 2021 года. Однако, по словам советника по окружающей среде Петра Глубучека, городской совет скорее всего не сможет так быстро его утвердить.
Фактически свободный выгул собак в зоне «общественного озеленения» запрещен и сейчас. Однако значительная часть зеленых насаждений официально не попадает под это определение. Это, например, часть Центрального парка в Ходове или в Стодулках, где собакам разрешено свободно бегать.
Однако в новом проекте указа говорится, что к понятию «общественное озеленение» будет относиться любой участок зеленой зоны на территории столицы, в том числе поле, лужайки и дорожки между ними. Выгуливать собаку без поводка можно будет только в тех местах, которые явно обозначены городом.
Источник: seznamzpravy.cz
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