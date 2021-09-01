Первоклассники получили школьные наборы от администрации Праги

«Ситуация с пандемией коронавируса сохраняется и наша задача не только обеспечить безопасную среду для детей и непрерывное обучение, но и облегчить им начало обучения в школе. Подарочными наборами мы хотим порадовать маленьких школьников, а также помочь их родителям, у которых всегда большие расходы при поступлении ребенка в школу», — сказал Вит Шимрал, советник мэра Праги по вопросам образования.
В этом году, помимо школьных принадлежностей, первоклассники получили от города ваучеры и бесплатные билеты в Ботанический сад и Пражский планетарий.
В 2021/2022 учебном году в Праге в общей сложности 14 176 учеников начальных школ, учрежденных районами города, пойдут в первые классы, а еще 319 маленьких школьников будут обучаться в специальных школах, находящихся в непосредственном ведении мэрии.
Источник: praha.eu