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Первоклассники получили школьные наборы от администрации Праги

Первоклассники получили школьные наборы от администрации Праги

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В этом году мэрия Праги по традиции обеспечила всех первоклассников школьными наборами, которые они будут использовать не только в своей учебе. Другие небольшие подарки сделали некоторые городские компании. Наборы получили 14 495 школьников общей стоимостью 1,3 миллиона крон.
Первоклассники получили школьные наборы от администрации Праги

«Ситуация с пандемией коронавируса сохраняется и наша задача не только обеспечить безопасную среду для детей и непрерывное обучение, но и облегчить им начало обучения в школе. Подарочными наборами мы хотим порадовать маленьких школьников, а также помочь их родителям, у которых всегда большие расходы при поступлении ребенка в школу», — сказал Вит Шимрал, советник мэра Праги по вопросам образования.

В этом году, помимо школьных принадлежностей, первоклассники получили от города ваучеры и бесплатные билеты в Ботанический сад и Пражский планетарий.

В 2021/2022 учебном году в Праге в общей сложности 14 176 учеников начальных школ, учрежденных районами города, пойдут в первые классы, а еще 319 маленьких школьников будут обучаться в специальных школах, находящихся в непосредственном ведении мэрии. 

Источник: praha.eu

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Темы
школы дети Чехия Прага
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