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Трое мужчин в Чехии хотели заработать на виртуальных валютах и потеряли почти 7 миллионов крон

Трое мужчин в Чехии хотели заработать на виртуальных валютах и потеряли почти 7 миллионов крон

420on.cz 196
​Трое мужчин из Мельника хотели заработать на криптовалютах, но потеряли почти семь миллионов крон. Криминалисты сейчас расследуют дело как возможное мошенничество.
Трое мужчин в Чехии хотели заработать на виртуальных валютах и потеряли почти 7 миллионов крон

Пострадавшие прочитали статью в Интернете и отправили через онлайн анкету свои личные данные, копию удостоверения личности, платежную карту и другие документы, рассказала Маркета Йонова, пресс-секретарь полиции Мельника. После этого на их имя был зарегистрирован биткойн-кошелек. 

«Все жертвы устанавливали программу AnyDesk на свой компьютер по совету неизвестного человека. Это позволило преступнику получить удаленный доступ к компьютеру, потом он при непосредственной помощи жертв начинал торговлю валютой», — говорит Йонова. Злоумышленник использовал удаленный доступ для перевода денег с текущего счета мошенников на биткойн-кошелек.

Пострадавшие видели, что вложения окупаются и продолжали увеличивать объем вложений, однако в какой-то момент на их банковском счете уже не было денег. Каждый из обманутых мужчин таким образом потерял 4,5 миллиона, 1,7 миллиона крон и 500 тысяч крон.

Полиция настоятельно советует гражданам не устанавливать на свои компьютеры, телефоны и другие электронные устройства какие-либо программы, разрешающие удаленный доступ другим людям. Также они не должны давать никому информацию для входа в интернет-банкинг, ПИН-код платежной карты или копии документов.

Источник: novinky.cz

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Темы
банки мошенничество Чехия полиция преступность
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