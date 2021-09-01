С проездным в Праге можно будет на 15 минут арендовать велосипед

С октября владельцы проездного Lítačkа с оплаченным долгосрочным тарифом (более месяца) смогут бесплатно брать в аренду велосипед на 15 минут в день.

Пилотный проект, который запускает администрация Праги, продлится до тех пор, пока не будут потрачены 2,4 миллиона крон, выделенные на него. Перед запуском проекта муниципалитет свяжется со всеми поставщиками велосипедного проката и заключит с ними договоры о сотрудничестве. Компании, которые примут в проекте участие, будут проверять право клиента на бесплатное пользование велосипедом через мобильное приложение.

«Забота о городе — это не только ремонт дорог, тротуаров и трамвайных линий или строительство новой инфраструктуры. Мы должны пробовать все новое, особенно проекты, которые работают работают за границей», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр. Он добавил, что основная цель — предоставить людям возможность пересесть на велосипед, поскольку он экологичнее и зачастую удобнее чем общественный транспорт, а также мотивировать людей покупать проездные.

В будущем администрация Праги оценит проект и решит, имеет ли смысл интегрировать его систему общественного транспорта на постоянной основе.

Дополнительные велосипедные стоянки уже появились у станций метро в Праге, вскоре они будут установлены и на трамвайных остановках.

Источник: prazsky.denik.cz