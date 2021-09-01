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С проездным в Праге можно будет на 15 минут арендовать велосипед

С проездным в Праге можно будет на 15 минут арендовать велосипед

420on.cz 50
С октября владельцы проездного Lítačkа с оплаченным долгосрочным тарифом (более месяца) смогут бесплатно брать в аренду велосипед на 15 минут в день.
С проездным в Праге можно будет на 15 минут арендовать велосипед

Пилотный проект, который запускает администрация Праги, продлится до тех пор, пока не будут потрачены 2,4 миллиона крон, выделенные на него. Перед запуском проекта муниципалитет свяжется со всеми поставщиками велосипедного проката и заключит с ними договоры о сотрудничестве. Компании, которые примут в проекте участие, будут проверять право клиента на бесплатное пользование велосипедом через мобильное приложение.

«Забота о городе — это не только ремонт дорог, тротуаров и трамвайных линий или строительство новой инфраструктуры. Мы должны пробовать все новое, особенно проекты, которые работают работают за границей», — сказал заместитель мэра Праги Адам Шейнгерр. Он добавил, что основная цель — предоставить людям возможность пересесть на велосипед, поскольку он экологичнее и зачастую удобнее чем общественный транспорт, а также мотивировать людей покупать проездные.

В будущем администрация Праги оценит проект и решит, имеет ли смысл интегрировать его систему общественного транспорта на постоянной основе.

Дополнительные велосипедные стоянки уже появились у станций метро в Праге, вскоре они будут установлены и на трамвайных остановках.

Источник: prazsky.denik.cz

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Темы
транспорт велосипеды Прага
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