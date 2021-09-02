Результаты тестирования: школам covid не грозит

Школы должны были прислать результаты тестов гигиенистам вчера к полуночи, и они будут оценивать их в четверг, однако уже сейчас ясно, что инфекция не распространяется в школах.
По словам министра образования Роберта Плага, опасности закрытия общеобразовательных школ нет. Однако он не исключил закрытия классов и школ на местах в зависимости от ситуации в регионе. Решение будут принимать гигиенические станции.
Например, в Краловеградецком крае ко вчерашнему дню было зарегистрировано 26 983 теста на антигены, восемь из которых оказались положительными, но это еще не подтверждено тестами ПЦР. Вчера днем гигиенисты из южной Чехии получили результаты из пяти начальных школ. Один тест был положительным.
«Мы проверили первоклассников в первый день, чтобы родители увидели, что им не о чем беспокоиться», — сказал директор школы в Южной Чехии.
В двух школах в Либерецком крае тестирование прошли 720 учеников. Трое учеников отказались от тестов в Находе и один — в Трутнове, у которого, по словам матери, аллергия на тесты, используемые школой.
«В конце концов, мы решили эту проблему с помощью альтернативного теста на образце слюны, имеющего такую же достоверность», — сказал директор учебного заведения.
В конце прошлого учебного года с середины апреля по 22 июня в школах было проведено 11,5 миллиона тестов учащихся и сотрудников, при этом подтверждено 0,04% случаев. Сейчас планируется три волны тестирования — 1, 6 и 9 сентября.
Источник: novinky.cz
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