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Результаты тестирования: школам covid не грозит

Результаты тестирования: школам covid не грозит

420on.cz 621
​По итогам первого этапа тестирования в школах выявили абсолютный минимум случаев заражения коронавирусом. На всю страну это всего несколько десятков. При этом в начальные школы в этом году пошли 960 000 учеников и в средние школы — 420 000.
Результаты тестирования: школам covid не грозит

Школы должны были прислать результаты тестов гигиенистам вчера к полуночи, и они будут оценивать их в четверг, однако уже сейчас ясно, что инфекция не распространяется в школах.

По словам министра образования Роберта Плага, опасности закрытия общеобразовательных школ нет. Однако он не исключил закрытия классов и школ на местах в зависимости от ситуации в регионе. Решение будут принимать гигиенические станции.

Например, в Краловеградецком крае ко вчерашнему дню было зарегистрировано 26 983 теста на антигены, восемь из которых оказались положительными, но это еще не подтверждено тестами ПЦР. Вчера днем ​​гигиенисты из южной Чехии получили результаты из пяти начальных школ. Один тест был положительным.

«Мы проверили первоклассников в первый день, чтобы родители увидели, что им не о чем беспокоиться», — сказал директор школы в Южной Чехии.

В двух школах в Либерецком крае тестирование прошли 720 учеников. Трое учеников отказались от тестов в Находе и один — в Трутнове, у которого, по словам матери, аллергия на тесты, используемые школой.

«В конце концов, мы решили эту проблему с помощью альтернативного теста на образце слюны, имеющего такую ​​же достоверность», — сказал директор учебного заведения. 

В конце прошлого учебного года с середины апреля по 22 июня в школах было проведено 11,5 миллиона тестов учащихся и сотрудников, при этом подтверждено 0,04% случаев. Сейчас планируется три волны тестирования — 1, 6 и 9 сентября.

Источник: novinky.cz

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школы Чехия дети коронавирус
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