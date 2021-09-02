Минздрав Чехии: медицинские маски будут отменены при вакцинации 75% взрослого населения

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что если в республике будет привито 75% населения старше 18 лет, то ношение медицинских масок и респираторов будет отменено. Для достижения этого показателя сейчас не хватает 9%.

«Только 9% не хватает до достижения коллективного иммунитета, и потом нашим детям не придется носить маски в школах. Помогите нам убедить тех, кто еще не сделал прививку», — таков смысл информационной кампании Минздрава в поддержку вакцинации.

Если правительство добьется этого показателя охвата вакцинацией, то противоэпидемические меры, касающиеся ношения средств защиты органов дыхания, изменятся, сообщила пресс-секретарь Минздрава Мартина Човбанова. Однако это будет зависеть от развития эпидемической ситуации, добавила она.

«Мы видим, как волна очередная эпидемии движется по Западной Европе. Но это правда, что пока мы не видим тревожной тенденции в наших данных, будь то заболеваемость или количество госпитализированных», — сказал Войтех. По его словам, однако, можно предположить, что ситуация ухудшится и в Чехии.

Сейчас носить респираторы и медицинские маски нужно в закрытых помещениях, ресторанах, общественном транспорте или на культурных мероприятиях с большим количеством участников.

Специалисты считают границу в 70% привитых как необходимый уровень коллективного иммунитета. С распространением более заразных мутаций этот показатель увеличивается до 80-90%.

Минздрав подсчитал, что количество взрослых, проживающих в Чешской Республике, превышает 8,6 миллиона человек. Более 65% из них получили хотя бы одну дозу вакцины. Однако в последние недели темпы вакцинации значительно замедлились.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: